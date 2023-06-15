https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878366964.html
Липецкая область будет сотрудничать со Сбером в сфере высоких технологий
Липецкая область будет сотрудничать со Сбером в сфере высоких технологий - РИА Новости, 15.06.2023
Липецкая область будет сотрудничать со Сбером в сфере высоких технологий
Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:50
2023-06-15T15:50
2023-06-15T15:50
липецкая область
игорь артамонов
герман греф
сбербанк россии
пмэф 2023
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.По его словам, цель соглашения – сформировать условия для устойчивого развития Липецкой области с помощью цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Планируется сотрудничество при подготовке кадров в области информационных технологий, в совместной разработке качественных и передовых технологий и сервисов, в реализации проектов для снижения негативного воздействия на окружающую среду.Артамонов отметил, что в числе инициатив по ESG-трансформации региона будет реализован проект по вводу в эксплуатацию 11 "быстрых" электрозарядных станций в Липецкой области, оператором зарядной инфраструктуры выступит дочерняя компания Сбера СберСервис."Мы активно развиваем ESG-технологии, цифровые сервисы и очень заинтересованы в подготовке кадров в сфере информационных технологий для предприятий региона. В сотрудничестве со Сбером мы сможем оптимизировать использование ресурсов, повысить энергоэффективность, активнее развивать зеленую энергетику и инновационные экологические практики. Кроме того, с помощью технологий ИИ будем решать многие задачи в области здравоохранения, образования, транспорта и других сферах. Главная задача – улучшить качество жизни наших жителей", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230615/zavod-1878272856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, герман греф, сбербанк россии, пмэф 2023
Липецкая область, Игорь Артамонов, Герман Греф, Сбербанк России, ПМЭФ 2023
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
По его словам, цель соглашения – сформировать условия для устойчивого развития Липецкой области с помощью цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Планируется сотрудничество при подготовке кадров в области информационных технологий, в совместной разработке качественных и передовых технологий и сервисов, в реализации проектов для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
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Артамонов отметил, что в числе инициатив по ESG-трансформации региона будет реализован проект по вводу в эксплуатацию 11 "быстрых" электрозарядных станций в Липецкой области, оператором зарядной инфраструктуры выступит дочерняя компания Сбера СберСервис.
"Мы активно развиваем ESG-технологии, цифровые сервисы и очень заинтересованы в подготовке кадров в сфере информационных технологий для предприятий региона. В сотрудничестве со Сбером мы сможем оптимизировать использование ресурсов, повысить энергоэффективность, активнее развивать зеленую энергетику и инновационные экологические практики. Кроме того, с помощью технологий ИИ будем решать многие задачи в области здравоохранения, образования, транспорта и других сферах. Главная задача – улучшить качество жизни наших жителей", – сказал Артамонов
.