https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878366964.html

Липецкая область будет сотрудничать со Сбером в сфере высоких технологий

Липецкая область будет сотрудничать со Сбером в сфере высоких технологий - РИА Новости, 15.06.2023

Липецкая область будет сотрудничать со Сбером в сфере высоких технологий

Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:50

2023-06-15T15:50

2023-06-15T15:50

липецкая область

игорь артамонов

герман греф

сбербанк россии

пмэф 2023

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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Правительство Липецкой области и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий и искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.По его словам, цель соглашения – сформировать условия для устойчивого развития Липецкой области с помощью цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Планируется сотрудничество при подготовке кадров в области информационных технологий, в совместной разработке качественных и передовых технологий и сервисов, в реализации проектов для снижения негативного воздействия на окружающую среду.Артамонов отметил, что в числе инициатив по ESG-трансформации региона будет реализован проект по вводу в эксплуатацию 11 "быстрых" электрозарядных станций в Липецкой области, оператором зарядной инфраструктуры выступит дочерняя компания Сбера СберСервис."Мы активно развиваем ESG-технологии, цифровые сервисы и очень заинтересованы в подготовке кадров в сфере информационных технологий для предприятий региона. В сотрудничестве со Сбером мы сможем оптимизировать использование ресурсов, повысить энергоэффективность, активнее развивать зеленую энергетику и инновационные экологические практики. Кроме того, с помощью технологий ИИ будем решать многие задачи в области здравоохранения, образования, транспорта и других сферах. Главная задача – улучшить качество жизни наших жителей", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230615/zavod-1878272856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, герман греф, сбербанк россии, пмэф 2023