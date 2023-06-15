https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878343260.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Алжира в ОПЕК+
Путин рассказал о сотрудничестве России и Алжира в ОПЕК+ - РИА Новости, 15.06.2023
Путин рассказал о сотрудничестве России и Алжира в ОПЕК+
Сотрудничество РФ и Алжира в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергетических рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:34
2023-06-15T14:34
2023-06-15T14:34
россия
владимир путин
абдельмаджид теббун
оон
опек
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Алжира в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации на энергетических рынках, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. "Хотел бы отметить также, что российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов и организаций тоже находится на хорошем уровне. Наши усилия по линии ОПЕК+ и форума стран-экспортеров газа способствуют стабилизации мировых энергетических рынков", - сказал Путин. Продолжается конструктивное взаимодействие стран и на других площадках, в частности в ООН, добавил президент РФ.
https://ria.ru/20230615/putin-1878335544.html
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россия, владимир путин, абдельмаджид теббун, оон, опек, экономика
Россия, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, ООН, ОПЕК, Экономика
Путин рассказал о сотрудничестве России и Алжира в ОПЕК+
Путин: сотрудничество России и Алжира в ОПЕК+ способствует стабилизации на энергорынках