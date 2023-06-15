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В Татарстане стартовал проект по возрождению краснокнижных соколов - РИА Новости, 15.06.2023
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Республика Татарстан
 
10:42 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sokoly-1878248801.html
В Татарстане стартовал проект по возрождению краснокнижных соколов
В Татарстане стартовал проект по возрождению краснокнижных соколов - РИА Новости, 15.06.2023
В Татарстане стартовал проект по возрождению краснокнижных соколов
Первый центр по реинтродукции краснокнижных соколов-балобанов создан в Татарстане, сообщает в Telegram-канале министерство экологии и природных ресурсов... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:42
2023-06-15T10:42
республика татарстан
россия
камско-устьинский район
международный союз охраны природы
свердловская область
республика татарстан (татарстан)
сибур холдинг
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КАЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Первый центр по реинтродукции краснокнижных соколов-балобанов создан в Татарстане, сообщает в Telegram-канале министерство экологии и природных ресурсов республики. "В Камско-Устьинском районе Татарстана создан первый центр по реинтродукции соколов-балобанов. В рамках проекта уже изготовлены и установлены хэки (искусственные гнезда для птенцов), организован лагерь для волонтеров, доставлены 10 птенцов соколов-балобанов, которых вывели в питомниках в Подмосковье", - говорится в сообщении. По информации минэкологии, птенцы хорошо перенесли дорогу, их разместили в хеках, а также "окольцевали": теперь по надетым на лапки птиц кольцам с номерами можно будет отследить их места гнездования, маршруты перемещений и в целом больше узнать об образе жизни краснокнижных особей. Основной задачей волонтеров, как отмечается, будет обеспечение подкормки птенцов, ведение журнала наблюдений и контроль их адаптации. Минэкологии Татарстана при поддержке компании "Сибур" приступило к реализации масштабного проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана с января 2023 года. Поддержку также оказывает крупнейший в России центр по содержанию, реабилитации и разведению хищных птиц - центр "Холзан", расположенный в Свердловской области. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 миллиона рублей. Реализация проекта позволит увеличить популяцию редких видов соколообразных, создать предпосылки возрождения волжско-камской популяции сокола-балобана, тиражировать опыт на других территориях региона, способствовать привлечению инвесторов к реализации более масштабных проектов по разведению редких видов птиц. Сокол-балобан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году. Правительством РФ принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана.
https://ria.ru/20230508/zayats-1870431412.html
https://ria.ru/20230420/korolek-1866745386.html
россия
камско-устьинский район
свердловская область
республика татарстан (татарстан)
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россия, камско-устьинский район, международный союз охраны природы, свердловская область, республика татарстан (татарстан), сибур холдинг
Республика Татарстан, Россия, Камско-Устьинский район, Международный союз охраны природы, Свердловская область, Республика Татарстан (Татарстан), Сибур Холдинг
В Татарстане стартовал проект по возрождению краснокнижных соколов

Первый центр по реинтродукции краснокнижных соколов создали в Татарстане

© Фото : Минэкологии ТатарстанаПтенцы краснокнижных соколов-балобанов в центре по реинтродукции краснокнижных птиц в Татарстане
Птенцы краснокнижных соколов-балобанов в центре по реинтродукции краснокнижных птиц в Татарстане - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Минэкологии Татарстана
Птенцы краснокнижных соколов-балобанов в центре по реинтродукции краснокнижных птиц в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Первый центр по реинтродукции краснокнижных соколов-балобанов создан в Татарстане, сообщает в Telegram-канале министерство экологии и природных ресурсов республики.
«
Камско-Устьинском районе Татарстана создан первый центр по реинтродукции соколов-балобанов. В рамках проекта уже изготовлены и установлены хэки (искусственные гнезда для птенцов), организован лагерь для волонтеров, доставлены 10 птенцов соколов-балобанов, которых вывели в питомниках в Подмосковье", - говорится в сообщении.
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По информации минэкологии, птенцы хорошо перенесли дорогу, их разместили в хеках, а также "окольцевали": теперь по надетым на лапки птиц кольцам с номерами можно будет отследить их места гнездования, маршруты перемещений и в целом больше узнать об образе жизни краснокнижных особей.
Основной задачей волонтеров, как отмечается, будет обеспечение подкормки птенцов, ведение журнала наблюдений и контроль их адаптации.
Минэкологии Татарстана при поддержке компании "Сибур" приступило к реализации масштабного проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана с января 2023 года. Поддержку также оказывает крупнейший в России центр по содержанию, реабилитации и разведению хищных птиц - центр "Холзан", расположенный в Свердловской области. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 миллиона рублей.
Реализация проекта позволит увеличить популяцию редких видов соколообразных, создать предпосылки возрождения волжско-камской популяции сокола-балобана, тиражировать опыт на других территориях региона, способствовать привлечению инвесторов к реализации более масштабных проектов по разведению редких видов птиц.
Сокол-балобан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году. Правительством РФ принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана.
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Республика ТатарстанРоссияКамско-Устьинский районМеждународный союз охраны природыСвердловская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Сибур Холдинг
 
 
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