В Татарстане стартовал проект по возрождению краснокнижных соколов
Первый центр по реинтродукции краснокнижных соколов создали в Татарстане
© Фото : Минэкологии ТатарстанаПтенцы краснокнижных соколов-балобанов в центре по реинтродукции краснокнижных птиц в Татарстане
© Фото : Минэкологии Татарстана
Птенцы краснокнижных соколов-балобанов в центре по реинтродукции краснокнижных птиц в Татарстане
КАЗАНЬ, 15 июн - РИА Новости. Первый центр по реинтродукции краснокнижных соколов-балобанов создан в Татарстане, сообщает в Telegram-канале министерство экологии и природных ресурсов республики.
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"В Камско-Устьинском районе Татарстана создан первый центр по реинтродукции соколов-балобанов. В рамках проекта уже изготовлены и установлены хэки (искусственные гнезда для птенцов), организован лагерь для волонтеров, доставлены 10 птенцов соколов-балобанов, которых вывели в питомниках в Подмосковье", - говорится в сообщении.
По информации минэкологии, птенцы хорошо перенесли дорогу, их разместили в хеках, а также "окольцевали": теперь по надетым на лапки птиц кольцам с номерами можно будет отследить их места гнездования, маршруты перемещений и в целом больше узнать об образе жизни краснокнижных особей.
Основной задачей волонтеров, как отмечается, будет обеспечение подкормки птенцов, ведение журнала наблюдений и контроль их адаптации.
Минэкологии Татарстана при поддержке компании "Сибур" приступило к реализации масштабного проекта по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана с января 2023 года. Поддержку также оказывает крупнейший в России центр по содержанию, реабилитации и разведению хищных птиц - центр "Холзан", расположенный в Свердловской области. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 1,5 миллиона рублей.
Реализация проекта позволит увеличить популяцию редких видов соколообразных, создать предпосылки возрождения волжско-камской популяции сокола-балобана, тиражировать опыт на других территориях региона, способствовать привлечению инвесторов к реализации более масштабных проектов по разведению редких видов птиц.
Сокол-балобан – это редкий вид птиц, который занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, Российской Федерации и Республики Татарстан. В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году. Правительством РФ принимаются меры по восстановлению популяций сокола-балобана.