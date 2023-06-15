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Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей - РИА Новости, 15.06.2023
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Ставропольский край
 
11:06 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878257419.html
Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей
Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей - РИА Новости, 15.06.2023
Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей
В Ставропольском крае реализуют инвестиционные проекты по строительству Medical-SPA отеля на 1100 номеров и Wellness & SPA отеля на 900 номеров, сообщил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:06
2023-06-15T11:06
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
пмэф
пмэф 2023
экономика
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае реализуют инвестиционные проекты по строительству Medical-SPA отеля на 1100 номеров и Wellness &amp; SPA отеля на 900 номеров, сообщил площадке Петербургского международного экономического форума губернатор края Владимир Владимиров.Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края, строительство многопрофильных гостинично-санаторных комплексов с отдельным медицинским корпусом запланировано в городе Ессентуки. Стоимость проекта составит около 7 миллиардов рублей."Применение современных технологий при оценке турпотока показывает, что ежегодно наш край посещают 8 миллионов человек, и это количество имеет тенденцию к росту. Этому должно сопутствовать расширение возможностей индустрии гостеприимства, внедрение в нее современных стандартов и сервисов. Уверен, что реализация проектов, которых касается соглашение, станет результативным шагом в этом отношении. Она позволит увеличить емкость мест размещения в крае и создаст новые предложения на рынке гостиничных услуг, которые будут привлекать туристов, создавать новые вакансии для жителей края и давать работу бизнесу во многих смежных секторах, — приводятся в сообщении слова Владимирова.Как отметил глава края, Ставрополье является традиционным участником форума. За последние 5 лет достигнутые на ПМЭФ договоренности, заключенные соглашения позволили реализовать в крае 9 проектов общей стоимостью более 90 миллиардов рублей."В крае построены 6 ветропарков - в Кочубеевском, Ипатовском, Труновском, Новоалександровском, Петровском округах. В Минераловодском округе создан интенсивный фруктовый сад, в Невинномысске - завод по производству сухих строительных смесей, в Александровском округе модернизирован крупный молочный комплекс. Все проекты работают, дают работу людям, налоги и продукцию - краю и стране. Уверен, что нынешний, 26-й форум поможет к этим результатам прибавить новые", - сообщил Владимиров.
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ставропольский край, владимир владимиров, пмэф, пмэф 2023, экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, ПМЭФ, ПМЭФ 2023, Экономика

Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей

© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского краяГлава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей
Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашения о строительстве отелей - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. В Ставропольском крае реализуют инвестиционные проекты по строительству Medical-SPA отеля на 1100 номеров и Wellness & SPA отеля на 900 номеров, сообщил площадке Петербургского международного экономического форума губернатор края Владимир Владимиров.
Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора Ставропольского края и правительства Ставропольского края, строительство многопрофильных гостинично-санаторных комплексов с отдельным медицинским корпусом запланировано в городе Ессентуки. Стоимость проекта составит около 7 миллиардов рублей.
"Применение современных технологий при оценке турпотока показывает, что ежегодно наш край посещают 8 миллионов человек, и это количество имеет тенденцию к росту. Этому должно сопутствовать расширение возможностей индустрии гостеприимства, внедрение в нее современных стандартов и сервисов. Уверен, что реализация проектов, которых касается соглашение, станет результативным шагом в этом отношении. Она позволит увеличить емкость мест размещения в крае и создаст новые предложения на рынке гостиничных услуг, которые будут привлекать туристов, создавать новые вакансии для жителей края и давать работу бизнесу во многих смежных секторах, — приводятся в сообщении слова Владимирова.
Как отметил глава края, Ставрополье является традиционным участником форума. За последние 5 лет достигнутые на ПМЭФ договоренности, заключенные соглашения позволили реализовать в крае 9 проектов общей стоимостью более 90 миллиардов рублей.
"В крае построены 6 ветропарков - в Кочубеевском, Ипатовском, Труновском, Новоалександровском, Петровском округах. В Минераловодском округе создан интенсивный фруктовый сад, в Невинномысске - завод по производству сухих строительных смесей, в Александровском округе модернизирован крупный молочный комплекс. Все проекты работают, дают работу людям, налоги и продукцию - краю и стране. Уверен, что нынешний, 26-й форум поможет к этим результатам прибавить новые", - сообщил Владимиров.
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Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир ВладимировПМЭФПМЭФ 2023Экономика
 
 
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