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Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
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Мурманская область
 
10:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html
Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ
Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ
Власти мурманской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме порядка 20 соглашений, которые касаются экономического и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:40
2023-06-15T10:40
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти мурманской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме порядка 20 соглашений, которые касаются экономического и инфраструктурного развития региона, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "У нас около 20 соглашений по плану. Есть и экономические соглашения, и инфраструктурные. Есть соглашения с нашими партнерами - новыми компаниями, которые у нас появились - те, кто разрабатывает литиевые месторождения", - рассказал Чибис. Он добавил, что Мурманская область подпишет соглашения с другими российскими регионами. Партнерские отношения будут развиваться в области науки, культуры, благоустройства. В частности, сам Чибис в своем Telegram-канале сообщил о том, что Мурманская область вместе с Белгородской, Архангельской областями и Ненецким автономным округом будет работать над развитием отечественной науки. Кроме того, для представителей региона на ПМЭФ важно участие в переговорах различного уровня и дискуссиях. Одна из них прошла в среду и касалась развития арктических городов. "Мы обсудили, какие дополнительные инструменты нужны, чтобы конкурировать за людей, которые сегодня являются самым важным фактором для развития Арктики", - отметил глава региона. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20221225/chibis-1841360980.html
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мурманская область, андрей чибис, экономика, пмэф
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис, Экономика, ПМЭФ

Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти мурманской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме порядка 20 соглашений, которые касаются экономического и инфраструктурного развития региона, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"У нас около 20 соглашений по плану. Есть и экономические соглашения, и инфраструктурные. Есть соглашения с нашими партнерами - новыми компаниями, которые у нас появились - те, кто разрабатывает литиевые месторождения", - рассказал Чибис.
Он добавил, что Мурманская область подпишет соглашения с другими российскими регионами. Партнерские отношения будут развиваться в области науки, культуры, благоустройства. В частности, сам Чибис в своем Telegram-канале сообщил о том, что Мурманская область вместе с Белгородской, Архангельской областями и Ненецким автономным округом будет работать над развитием отечественной науки.
Кроме того, для представителей региона на ПМЭФ важно участие в переговорах различного уровня и дискуссиях. Одна из них прошла в среду и касалась развития арктических городов.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
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"Мы обсудили, какие дополнительные инструменты нужны, чтобы конкурировать за людей, которые сегодня являются самым важным фактором для развития Арктики", - отметил глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Мурманская областьМурманская областьАндрей ЧибисЭкономикаПМЭФ
 
 
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