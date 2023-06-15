https://ria.ru/20230615/soglasheniya-1878247681.html

Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ

Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Мурманская область планирует подписать порядка 20 соглашений на ПМЭФ

Власти мурманской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме порядка 20 соглашений, которые касаются экономического и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:40

2023-06-15T10:40

2023-06-15T10:40

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

экономика

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Власти мурманской области планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме порядка 20 соглашений, которые касаются экономического и инфраструктурного развития региона, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "У нас около 20 соглашений по плану. Есть и экономические соглашения, и инфраструктурные. Есть соглашения с нашими партнерами - новыми компаниями, которые у нас появились - те, кто разрабатывает литиевые месторождения", - рассказал Чибис. Он добавил, что Мурманская область подпишет соглашения с другими российскими регионами. Партнерские отношения будут развиваться в области науки, культуры, благоустройства. В частности, сам Чибис в своем Telegram-канале сообщил о том, что Мурманская область вместе с Белгородской, Архангельской областями и Ненецким автономным округом будет работать над развитием отечественной науки. Кроме того, для представителей региона на ПМЭФ важно участие в переговорах различного уровня и дискуссиях. Одна из них прошла в среду и касалась развития арктических городов. "Мы обсудили, какие дополнительные инструменты нужны, чтобы конкурировать за людей, которые сегодня являются самым важным фактором для развития Арктики", - отметил глава региона. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20221225/chibis-1841360980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, андрей чибис, экономика, пмэф