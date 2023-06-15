Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, сообщает правительство автономного округа. Соглашение подписали врио губернатора округа Владислав Кузнецов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. "Соглашение включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО, а также информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по обращению с ТКО", - говорится в сообщении. Кузнецов отметил, что сотрудничество с РЭО позволяет приступить к созданию на Чукотке современной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов. "Использование концессионного механизма позволит быстрее реализовывать такие проекты и, соответственно, быстрее приступить к решению вопроса свалок. Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн", – приводятся в сообщении слова Кузнецова. Ожидается, что следующим подпишут концессионное соглашение о создании комплекса по обращению с отходами мощностью 3500 тонн в Билибино. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, сообщает правительство автономного округа.
Соглашение подписали врио губернатора округа Владислав Кузнецов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
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"Соглашение включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО, а также информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.
Кузнецов отметил, что сотрудничество с РЭО позволяет приступить к созданию на Чукотке современной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов.
"Использование концессионного механизма позволит быстрее реализовывать такие проекты и, соответственно, быстрее приступить к решению вопроса свалок. Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Ожидается, что следующим подпишут концессионное соглашение о создании комплекса по обращению с отходами мощностью 3500 тонн в Билибино.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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