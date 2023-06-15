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Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
02:17 15.06.2023 (обновлено: 07:11 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878200025.html
Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами
Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами - РИА Новости, 15.06.2023
Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами
Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T02:17
2023-06-15T07:11
пмэф-2023
экономика
чукотка
певек
билибино
владислав кузнецов
денис буцаев
российский экологический оператор
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, сообщает правительство автономного округа. Соглашение подписали врио губернатора округа Владислав Кузнецов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. "Соглашение включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО, а также информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по обращению с ТКО", - говорится в сообщении. Кузнецов отметил, что сотрудничество с РЭО позволяет приступить к созданию на Чукотке современной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов. "Использование концессионного механизма позволит быстрее реализовывать такие проекты и, соответственно, быстрее приступить к решению вопроса свалок. Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн", – приводятся в сообщении слова Кузнецова. Ожидается, что следующим подпишут концессионное соглашение о создании комплекса по обращению с отходами мощностью 3500 тонн в Билибино. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html
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экономика, чукотка, певек, билибино, владислав кузнецов, денис буцаев, российский экологический оператор
ПМЭФ-2023, Экономика, Чукотка, Певек, Билибино, Владислав Кузнецов, Денис Буцаев, Российский экологический оператор
Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами

Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами в регионе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев
Генеральный директор ППК Российский экологический оператор Денис Буцаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, сообщает правительство автономного округа.
Соглашение подписали врио губернатора округа Владислав Кузнецов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Джалали Каземом на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Губернатор Самарской области в рамках ПМЭФ встретился с послом Ирана в РФ
Вчера, 20:07
"Соглашение включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО, а также информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.
Кузнецов отметил, что сотрудничество с РЭО позволяет приступить к созданию на Чукотке современной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов.
"Использование концессионного механизма позволит быстрее реализовывать такие проекты и, соответственно, быстрее приступить к решению вопроса свалок. Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.
Ожидается, что следующим подпишут концессионное соглашение о создании комплекса по обращению с отходами мощностью 3500 тонн в Билибино.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаЧукоткаПевекБилибиноВладислав КузнецовДенис БуцаевРоссийский экологический оператор
 
 
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