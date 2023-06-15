https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878200025.html

Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами

Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами - РИА Новости, 15.06.2023

Чукотка и РЭО договорились о создании системы обращения с отходами

Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T02:17

2023-06-15T02:17

2023-06-15T07:11

пмэф-2023

экономика

чукотка

певек

билибино

владислав кузнецов

денис буцаев

российский экологический оператор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989461_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_6cb8914d8f9b51027b74dff6ac00f73a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Власти Чукотки и "Российский экологический оператор" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе, сообщает правительство автономного округа. Соглашение подписали врио губернатора округа Владислав Кузнецов и генеральный директор РЭО Денис Буцаев. "Соглашение включает в себя определение источников финансирования инвестпроектов, рассмотрение возможности оказания мер поддержки со стороны РЭО, а также информационное взаимодействие и поддержку в вопросах организации деятельности по обращению с ТКО", - говорится в сообщении. Кузнецов отметил, что сотрудничество с РЭО позволяет приступить к созданию на Чукотке современной инфраструктуры по сортировке и утилизации отходов. "Использование концессионного механизма позволит быстрее реализовывать такие проекты и, соответственно, быстрее приступить к решению вопроса свалок. Сегодня уже подписаны документы с инвестором о создании и эксплуатации комплекса по обращению с отходами в Певеке мощностью 1500 тонн", – приводятся в сообщении слова Кузнецова. Ожидается, что следующим подпишут концессионное соглашение о создании комплекса по обращению с отходами мощностью 3500 тонн в Билибино. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878167848.html

чукотка

певек

билибино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, чукотка, певек, билибино, владислав кузнецов, денис буцаев, российский экологический оператор