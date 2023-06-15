https://ria.ru/20230615/snaryady-1878240199.html

Норвегия и Дания передадут Киеву почти десять тысяч снарядов

Норвегия и Дания передадут Киеву почти десять тысяч снарядов - РИА Новости, 15.06.2023

Норвегия и Дания передадут Киеву почти десять тысяч снарядов

Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов на фоне нехватки боеприпасов на Украине, сообщило на сайте... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:20

2023-06-15T10:20

2023-06-15T10:20

специальная военная операция на украине

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норвегия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Норвегия и Дания совместно передадут Киеву дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов на фоне нехватки боеприпасов на Украине, сообщило на сайте министерство обороны Норвегии. "Норвегия и Дания соглашаются пожертвовать Украине 9 тысяч артиллерийских снарядов", - говорится в пресс-релизе норвежского оборонного ведомства. Уточняется, что Норвегия передаст Украине сами снаряды, в то время как Дания - взрыватели и метательные заряды для них. По словам министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама, Украина испытывает большую потребность в таких снарядах. В апреле Норвегия и Дания совместно передали Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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в мире, украина, норвегия, дания