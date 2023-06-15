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Лихачев рассказал о потребности Севморпути в плавучих АЭС

Лихачев рассказал о потребности Севморпути в плавучих АЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Лихачев рассказал о потребности Севморпути в плавучих АЭС

"Росатом" в настоящее время оценивает заказ в минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути, сообщил генеральный РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:32

2023-06-15T10:32

2023-06-15T10:32

пмэф-2023

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" в настоящее время оценивает заказ в минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы по самым скромным подсчетам видим сегодня заказ в 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути, причем заказном числе и от наших энергетических компаний", - сказал Лихачев в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию Севморпути. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"