Лихачев рассказал о потребности Севморпути в плавучих АЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" в настоящее время оценивает заказ в минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы по самым скромным подсчетам видим сегодня заказ в 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути, причем заказном числе и от наших энергетических компаний", - сказал Лихачев в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию Севморпути. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" в настоящее время оценивает заказ в минимум 15 плавучих атомных энергоблоков, предназначенных для работы на Северном морском пути, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы по самым скромным подсчетам видим сегодня заказ в 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути, причем заказном числе и от наших энергетических компаний", - сказал Лихачев в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной развитию Севморпути.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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