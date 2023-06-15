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Путин провел встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 15.06.2023
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00:30 15.06.2023
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Путин провел встречу с главой ФМБА
Путин провел встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 15.06.2023
Путин провел встречу с главой ФМБА
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:30
2023-06-15T00:30
политика
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Встреча прошла в Кремле. Президент начал встречу с вопроса о Каховской ГЭС. "Начнем, наверное, с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС", - предложил Путин.
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политика, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин провел встречу с главой ФМБА

Путин провел встречу с главой ФМБА Скворцовой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой.
Встреча прошла в Кремле.
Президент начал встречу с вопроса о Каховской ГЭС. "Начнем, наверное, с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС", - предложил Путин.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области
1 марта, 10:48
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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