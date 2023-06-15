https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878193949.html

Путин провел встречу с главой ФМБА

Путин провел встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 15.06.2023

Путин провел встречу с главой ФМБА

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:30

2023-06-15T00:30

2023-06-15T00:30

политика

россия

владимир путин

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Встреча прошла в Кремле. Президент начал встречу с вопроса о Каховской ГЭС. "Начнем, наверное, с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС", - предложил Путин.

https://ria.ru/20230301/zaes-1855045477.html

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2023

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политика, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)