https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878193949.html
Путин провел встречу с главой ФМБА
Путин провел встречу с главой ФМБА - РИА Новости, 15.06.2023
Путин провел встречу с главой ФМБА
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:30
2023-06-15T00:30
2023-06-15T00:30
политика
россия
владимир путин
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой. Встреча прошла в Кремле. Президент начал встречу с вопроса о Каховской ГЭС. "Начнем, наверное, с ситуации, которая складывается вокруг Каховской ГЭС", - предложил Путин.
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политика, россия, владимир путин, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Политика, Россия, Владимир Путин, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин провел встречу с главой ФМБА
Путин провел встречу с главой ФМБА Скворцовой