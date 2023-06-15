https://ria.ru/20230615/skhron-1878237069.html
В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ
В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ - РИА Новости, 15.06.2023
В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ
Российские разведчики обнаружили у границы в Белгородской области схрон с боеприпасами, военной формой и бронежилетом российского производства, который... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:07
2023-06-15T10:07
2023-06-15T10:07
россия
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7927d6498eb3453839d938ce2914029.jpg
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Российские разведчики обнаружили у границы в Белгородской области схрон с боеприпасами, военной формой и бронежилетом российского производства, который украинская ДРГ оставила для подготовки терактов и диверсий в России, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара". По его словам, схрон был вскрыт рядом государственной границей, недалеко от поселка Новая Таволжанка - вероятнее всего, его оставила украинская ДРГ, зашедшая на территорию РФ неделю назад. "Мы находимся на базе отдыха "Прометей". Это крайняя точка границы России с Украиной, на данный момент здесь спокойная обстановка… Постоянно проводим разведку и обходы по маршрутам. На одном из таких маршрутов обнаружили схрон ВСУ", - сказал разведчик. В пакете находились выстрел от РПГ-7, гранаты, магазины от автомата, бронежилет, комплект демисезонной формы, обувь и красные повязки, а также ботинки и шлем - все российского производства. "Бронежилет сразу с магазинами, если присмотреться - видно, что он затертый, видно, что в нем ходили, противник всячески пытается нас обмануть", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что половина его подразделения ходят в таких же бронежилетах с красными повязками, так что была прямая вероятность применения этого схрона диверсантами.
https://ria.ru/20230611/artilleriya-1877459231.html
https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871791717_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8d0229a976a1f779c6d39868b39f6b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ
В Белгородской области разведчики обнаружили схрон украинской ДРГ с российской формой
БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Российские разведчики обнаружили у границы в Белгородской области схрон с боеприпасами, военной формой и бронежилетом российского производства, который украинская ДРГ оставила для подготовки терактов и диверсий в России, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара".
По его словам, схрон был вскрыт рядом государственной границей, недалеко от поселка Новая Таволжанка - вероятнее всего, его оставила украинская ДРГ, зашедшая на территорию РФ неделю назад.
На Купянском направлении уничтожили украинскую ДРГ
"Мы находимся на базе отдыха "Прометей". Это крайняя точка границы России с Украиной
, на данный момент здесь спокойная обстановка… Постоянно проводим разведку и обходы по маршрутам. На одном из таких маршрутов обнаружили схрон ВСУ
", - сказал разведчик.
В пакете находились выстрел от РПГ-7, гранаты, магазины от автомата, бронежилет, комплект демисезонной формы, обувь и красные повязки, а также ботинки и шлем - все российского производства.
"Бронежилет сразу с магазинами, если присмотреться - видно, что он затертый, видно, что в нем ходили, противник всячески пытается нас обмануть", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что половина его подразделения ходят в таких же бронежилетах с красными повязками, так что была прямая вероятность применения этого схрона диверсантами.
Готовившие теракт в Мелитополе диверсанты запросили статус военнопленных