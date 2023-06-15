https://ria.ru/20230615/skhron-1878237069.html

В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ

В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ - РИА Новости, 15.06.2023

В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ

Российские разведчики обнаружили у границы в Белгородской области схрон с боеприпасами, военной формой и бронежилетом российского производства, который... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:07

2023-06-15T10:07

2023-06-15T10:07

россия

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

безопасность

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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Российские разведчики обнаружили у границы в Белгородской области схрон с боеприпасами, военной формой и бронежилетом российского производства, который украинская ДРГ оставила для подготовки терактов и диверсий в России, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Кара". По его словам, схрон был вскрыт рядом государственной границей, недалеко от поселка Новая Таволжанка - вероятнее всего, его оставила украинская ДРГ, зашедшая на территорию РФ неделю назад. "Мы находимся на базе отдыха "Прометей". Это крайняя точка границы России с Украиной, на данный момент здесь спокойная обстановка… Постоянно проводим разведку и обходы по маршрутам. На одном из таких маршрутов обнаружили схрон ВСУ", - сказал разведчик. В пакете находились выстрел от РПГ-7, гранаты, магазины от автомата, бронежилет, комплект демисезонной формы, обувь и красные повязки, а также ботинки и шлем - все российского производства. "Бронежилет сразу с магазинами, если присмотреться - видно, что он затертый, видно, что в нем ходили, противник всячески пытается нас обмануть", - отметил собеседник агентства. Он уточнил, что половина его подразделения ходят в таких же бронежилетах с красными повязками, так что была прямая вероятность применения этого схрона диверсантами.

https://ria.ru/20230611/artilleriya-1877459231.html

https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность