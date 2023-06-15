https://ria.ru/20230615/sizo-1878261121.html

Верховный суд предложил сажать в СИЗО женщин в исключительных случаях

Верховный суд предложил сажать в СИЗО женщин в исключительных случаях - РИА Новости, 15.06.2023

Верховный суд предложил сажать в СИЗО женщин в исключительных случаях

Верховный суд РФ предлагает не арестовывать женщин с детьми, инвалидов и обвиняемых в нетяжких ненасильственных преступлениях - пленум ВС РФ в четверг принял... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:14

2023-06-15T11:14

2023-06-15T11:14

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ предлагает не арестовывать женщин с детьми, инвалидов и обвиняемых в нетяжких ненасильственных преступлениях - пленум ВС РФ в четверг принял постановление о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, заключение под стражу - самая строгая мера пресечения, существенным образом ограничивающая права граждан. "Вместе с тем до настоящего времени законодательство Российской Федерации не возлагало на суд обязанность при решении вопроса о ее избрании учитывать, связано ли преступление <...> с применением насилия или угрозой его применения", - указал пленум. В итоге только за прошлый год суды арестовали более 55 тысяч обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе почти 1,4 тысячи женщин, имеющих малолетних детей, и 224 инвалидов I и II групп. "В связи с изложенным предлагается предусмотреть возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, только когда эти преступления носят насильственный характер", - сказано в постановлении. Если же вменяемое преступление небольшой тяжести, то арест возможен только после попытки скрыться. "Возможность избрания данной меры пресечения в отношении женщин, имеющих малолетних детей, предлагается предусмотреть только в случае, если женщина подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях – преступления средней тяжести насильственного характера. Кроме того, предлагается устранить пробел в действующем законодательстве, где прямо не предусмотрен запрет избирать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица, страдающего тяжелым заболеванием", - предлагает ВС РФ. Помимо этого, он предлагает не привязывать возможность ареста к наличию постоянного места жительства: достаточно, чтобы у обвиняемого установили "место пребывания". "Принятие законопроекта будет способствовать исключению случаев содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, не представляющих большой общественной опасности, когда они не препятствуют предварительному расследованию и рассмотрению уголовного дела и не занимаются иной противоправной деятельностью", - сказано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230530/fsin-1875176392.html

https://ria.ru/20230524/zhilploschad-1873957886.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, верховный суд рф