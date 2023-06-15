https://ria.ru/20230615/siriya-1878490594.html
Сирия хочет пересмотреть договоры с арабскими странами после возврата в ЛАГ
Сирия хочет пересмотреть договоры с арабскими странами после возврата в ЛАГ - РИА Новости, 15.06.2023
Сирия хочет пересмотреть договоры с арабскими странами после возврата в ЛАГ
Сирия пересматривает экономические договоренности с арабскими странами, чтобы восстановить былой уровень отношений после ее возвращения в Лигу арабских... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:28
2023-06-15T23:28
2023-06-15T23:28
в мире
сирия
лига арабских государств
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ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Сирия пересматривает экономические договоренности с арабскими странами, чтобы восстановить былой уровень отношений после ее возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ), сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг. "Существуют двусторонние договоренности в рамках совместных арабских действий по экономике, Сирия также вернулась в финансово-экономические институты. Идет пересмотр всех договоренностей, которые имели место между Сирией и арабскими странами, чтобы восстановить уровень тех отношений", - сказал он. По его словам, сирийское правительство также делает все возможное, чтобы восстановить разрушенную в стране инфраструктуру. "Ведутся разговоры об усилении и ускорении процесса восстановления таким образом, чтобы это способствовало стабилизации экономической и социальной ситуации в Сирии в будущем", - добавил министр. Арабские страны по итогам переговоров с руководством Сирии в мае приняли решение о возвращении членства этой страны в Лиге арабских государств, которое было заморожено в 2011 году из-за внутренней ситуации в Сирии.
https://ria.ru/20230615/valyuty-1878434407.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сирия, лига арабских государств
В мире, Сирия, Лига арабских государств
Сирия хочет пересмотреть договоры с арабскими странами после возврата в ЛАГ
Сирия хочет пересмотреть экономические договоры с арабскими странами после возврата в ЛАГ
ДАМАСК, 15 июн - РИА Новости. Сирия пересматривает экономические договоренности с арабскими странами, чтобы восстановить былой уровень отношений после ее возвращения в Лигу арабских государств (ЛАГ), сообщил РИА Новости министр финансов Сирии Канаан Яг.
«
"Существуют двусторонние договоренности в рамках совместных арабских действий по экономике, Сирия также вернулась в финансово-экономические институты. Идет пересмотр всех договоренностей, которые имели место между Сирией и арабскими странами, чтобы восстановить уровень тех отношений", - сказал он.
По его словам, сирийское правительство также делает все возможное, чтобы восстановить разрушенную в стране инфраструктуру.
«
"Ведутся разговоры об усилении и ускорении процесса восстановления таким образом, чтобы это способствовало стабилизации экономической и социальной ситуации в Сирии в будущем", - добавил министр.
Арабские страны по итогам переговоров с руководством Сирии в мае приняли решение о возвращении членства этой страны в Лиге арабских государств, которое было заморожено в 2011 году из-за внутренней ситуации в Сирии.
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