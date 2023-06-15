https://ria.ru/20230615/siluanov-1878383408.html
Антон Силуанов: будем покупать валюту в ФНБ при хорошей конъюнктуре
Антон Силуанов: будем покупать валюту в ФНБ при хорошей конъюнктуре - РИА Новости, 15.06.2023
Антон Силуанов: будем покупать валюту в ФНБ при хорошей конъюнктуре
Минфин готов рассмотреть предложения по увеличению расходов бюджета, их поступает достаточно, говорит глава министерства Антон Силуанов. В блиц-интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:08
2023-06-15T18:08
2023-06-15T18:08
пмэф-2023
интервью
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_0:10:3486:1971_1920x0_80_0_0_6145ac3316e049138c7bea7d2504c327.jpg
Минфин готов рассмотреть предложения по увеличению расходов бюджета, их поступает достаточно, говорит глава министерства Антон Силуанов. В блиц-интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ он объяснил аккуратность поведения Минфина на финансовом рынке, дал прогноз по нефтегазовым доходам и уровню госдолга на 2023 год. Беседовали Анна Куденко и Дмитрий Киселев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что ЦБ не ждет, что Минфин в этому году будет покупать юани в ФНБ. Что думает Минфин?– Покупать или не покупать нам валюту в Фонд национального благосостояния, будет зависеть от конъюнктуры – так работает бюджетное правило. Это первое. Второе. Я слышал предложения, что даже если будет благоприятная внешняя конъюнктура, и мы будем получать дополнительные деньги, можно их не направлять на рынок, а размещать государственные заимствования. Тоже как вариант готовы будем рассмотреть, предложений по увеличению расходов достаточно. Поэтому мы всегда очень аккуратно хотим реагировать и действовать на финансовом рынке: большая программа заимствований влияет и на проценты, и на ставки на рынке. У нас сейчас инвесторов стало поменьше, иностранцы ушли. Они занимали 20-25% всего рынка и участвовали в покупках очень длинных бумаг, которые нам сейчас нужны.Поэтому, если будет хорошая конъюнктура, то будем покупать валюту для Фонда национального благосостояния. Или рассмотрим вопрос о сокращении госзаимствований.– Понятно, что все зависит от конъюнктуры. Но все равно, у вас же есть какие-то прогнозы?– Скажите, когда цены на нефть будут больше 80 долларов. И я вам отвечу, когда это произойдет.– Вы говорите, большая программа заимствований. Что это такое? Как объяснить людям по-простому, сколько, у кого, когда, на что?– Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов.О чем Минфин беспокоится? Первое, мы забираем деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты, будь то промышленности, потребительские и так далее. То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности. При всем при том, что инфляция у нас 2,5%, ключевая ставка – 7,5%. То есть мы занимаем с большим спредом. Почему? Потому что инвесторы хотят видеть, что будет дальше – через три, пять, десять лет с нашими финансами и устойчивостью бюджета. Если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться, это приведет к снижению риска вложения в наши бумаги и соответственно ставок. Вот такая конструкция.– На сессии на ПМЭФ сегодня поднимался вопрос о дефиците бюджета, сохраняете прогноз в 2% ВВП по итогам года, будут ли отклонения?– Дефицит зависит от объема доходов и уровня расходов. Поэтому что касается доходов, в целом ненефтегазовые доходы идут хорошо, даже лучше наших планов, 9% плюс к уровню прошлого года. Чуть больше наших планов. Нефтегазовые – все будет зависеть от конъюнктуры, пока мы оцениваем их уровень как приближенный к базовому уровню – порядка восьми триллионов рублей.
https://ria.ru/20230615/valyuta-1878241904.html
https://ria.ru/20230614/neftepererabotka-1878017923.html
https://ria.ru/20230613/vznos-1877837915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_349:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_d1da466db9d06df4613a21466644fb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика
ПМЭФ-2023, Интервью, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Минфин готов рассмотреть предложения по увеличению расходов бюджета, их поступает достаточно, говорит глава министерства Антон Силуанов. В блиц-интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ он объяснил аккуратность поведения Минфина на финансовом рынке, дал прогноз по нефтегазовым доходам и уровню госдолга на 2023 год. Беседовали Анна Куденко и Дмитрий Киселев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
– Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что ЦБ не ждет, что Минфин в этому году будет покупать юани в ФНБ. Что думает Минфин?
– Покупать или не покупать нам валюту в Фонд национального благосостояния, будет зависеть от конъюнктуры – так работает бюджетное правило. Это первое. Второе. Я слышал предложения, что даже если будет благоприятная внешняя конъюнктура, и мы будем получать дополнительные деньги, можно их не направлять на рынок, а размещать государственные заимствования. Тоже как вариант готовы будем рассмотреть, предложений по увеличению расходов достаточно. Поэтому мы всегда очень аккуратно хотим реагировать и действовать на финансовом рынке: большая программа заимствований влияет и на проценты, и на ставки на рынке. У нас сейчас инвесторов стало поменьше, иностранцы ушли. Они занимали 20-25% всего рынка и участвовали в покупках очень длинных бумаг, которые нам сейчас нужны.
Набиуллина рассказала об изменениях на мировом финансовом рынке
Поэтому, если будет хорошая конъюнктура, то будем покупать валюту для Фонда национального благосостояния. Или рассмотрим вопрос о сокращении госзаимствований.
– Понятно, что все зависит от конъюнктуры. Но все равно, у вас же есть какие-то прогнозы?
– Скажите, когда цены на нефть будут больше 80 долларов. И я вам отвечу, когда это произойдет.
Министр энергетики оценил ситуацию с нефтепереработкой в России
– Вы говорите, большая программа заимствований. Что это такое? Как объяснить людям по-простому, сколько, у кого, когда, на что?
– Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов.
О чем Минфин
беспокоится? Первое, мы забираем деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты, будь то промышленности, потребительские и так далее. То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности. При всем при том, что инфляция у нас 2,5%, ключевая ставка – 7,5%. То есть мы занимаем с большим спредом. Почему? Потому что инвесторы хотят видеть, что будет дальше – через три, пять, десять лет с нашими финансами и устойчивостью бюджета. Если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться, это приведет к снижению риска вложения в наши бумаги и соответственно ставок. Вот такая конструкция.
Правительство одобрило проект о разовом взносе крупного бизнеса в бюджет
– На сессии на ПМЭФ сегодня поднимался вопрос о дефиците бюджета, сохраняете прогноз в 2% ВВП по итогам года, будут ли отклонения?
– Дефицит зависит от объема доходов и уровня расходов. Поэтому что касается доходов, в целом ненефтегазовые доходы идут хорошо, даже лучше наших планов, 9% плюс к уровню прошлого года. Чуть больше наших планов. Нефтегазовые – все будет зависеть от конъюнктуры, пока мы оцениваем их уровень как приближенный к базовому уровню – порядка восьми триллионов рублей.