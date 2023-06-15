https://ria.ru/20230615/siluanov-1878383408.html

Антон Силуанов: будем покупать валюту в ФНБ при хорошей конъюнктуре

Антон Силуанов: будем покупать валюту в ФНБ при хорошей конъюнктуре - РИА Новости, 15.06.2023

Антон Силуанов: будем покупать валюту в ФНБ при хорошей конъюнктуре

Минфин готов рассмотреть предложения по увеличению расходов бюджета, их поступает достаточно, говорит глава министерства Антон Силуанов. В блиц-интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:08

2023-06-15T18:08

2023-06-15T18:08

пмэф-2023

интервью

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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Минфин готов рассмотреть предложения по увеличению расходов бюджета, их поступает достаточно, говорит глава министерства Антон Силуанов. В блиц-интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ он объяснил аккуратность поведения Минфина на финансовом рынке, дал прогноз по нефтегазовым доходам и уровню госдолга на 2023 год. Беседовали Анна Куденко и Дмитрий Киселев.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.– Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что ЦБ не ждет, что Минфин в этому году будет покупать юани в ФНБ. Что думает Минфин?– Покупать или не покупать нам валюту в Фонд национального благосостояния, будет зависеть от конъюнктуры – так работает бюджетное правило. Это первое. Второе. Я слышал предложения, что даже если будет благоприятная внешняя конъюнктура, и мы будем получать дополнительные деньги, можно их не направлять на рынок, а размещать государственные заимствования. Тоже как вариант готовы будем рассмотреть, предложений по увеличению расходов достаточно. Поэтому мы всегда очень аккуратно хотим реагировать и действовать на финансовом рынке: большая программа заимствований влияет и на проценты, и на ставки на рынке. У нас сейчас инвесторов стало поменьше, иностранцы ушли. Они занимали 20-25% всего рынка и участвовали в покупках очень длинных бумаг, которые нам сейчас нужны.Поэтому, если будет хорошая конъюнктура, то будем покупать валюту для Фонда национального благосостояния. Или рассмотрим вопрос о сокращении госзаимствований.– Понятно, что все зависит от конъюнктуры. Но все равно, у вас же есть какие-то прогнозы?– Скажите, когда цены на нефть будут больше 80 долларов. И я вам отвечу, когда это произойдет.– Вы говорите, большая программа заимствований. Что это такое? Как объяснить людям по-простому, сколько, у кого, когда, на что?– Мы в этом году должны занять на рынке 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые пойдут для финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств. Берем мы эти деньги, в первую очередь, у банков, финансовых институтов.О чем Минфин беспокоится? Первое, мы забираем деньги из экономики у банков, которые могли бы эти деньги направить на кредиты, будь то промышленности, потребительские и так далее. То есть чем больше мы забираем себе через бюджет, тем меньше маневр у банков. Это первое. И второе, чем больше мы забираем денег через заимствования, тем больше инвесторы хотят подстраховаться, и ставки на эти заимствования повышаются. Поэтому мы сегодня занимаем, предположим, по облигациям со сроком больше 10 лет от 10,5-10,6% годовых фиксированной доходности. При всем при том, что инфляция у нас 2,5%, ключевая ставка – 7,5%. То есть мы занимаем с большим спредом. Почему? Потому что инвесторы хотят видеть, что будет дальше – через три, пять, десять лет с нашими финансами и устойчивостью бюджета. Если бюджетная сбалансированность будет обеспечиваться, это приведет к снижению риска вложения в наши бумаги и соответственно ставок. Вот такая конструкция.– На сессии на ПМЭФ сегодня поднимался вопрос о дефиците бюджета, сохраняете прогноз в 2% ВВП по итогам года, будут ли отклонения?– Дефицит зависит от объема доходов и уровня расходов. Поэтому что касается доходов, в целом ненефтегазовые доходы идут хорошо, даже лучше наших планов, 9% плюс к уровню прошлого года. Чуть больше наших планов. Нефтегазовые – все будет зависеть от конъюнктуры, пока мы оцениваем их уровень как приближенный к базовому уровню – порядка восьми триллионов рублей.

https://ria.ru/20230615/valyuta-1878241904.html

https://ria.ru/20230614/neftepererabotka-1878017923.html

https://ria.ru/20230613/vznos-1877837915.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), экономика