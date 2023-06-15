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Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США
Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 15.06.2023
Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер в интервью заявил, что был бы готов побороться за пост президента США, имей он на это право, и знает, как победить. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:52
2023-06-15T21:52
2023-06-15T21:52
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер в интервью заявил, что был бы готов побороться за пост президента США, имей он на это право, и знает, как победить. Требование конституции о том, что президент должен был быть рожден в США, закрывает эмигранту из Австрии Шварценеггеру путь в Белый дом. На вопрос, принял бы он участие в выборах 2024 года, если бы не конституционный запрет, Шварценеггер ответил: "Ну, да, конечно". Выдержки из его интервью журналисту Крису Уоллесу приводит издание People. "Я очень ясно представляю, как я бы мог выиграть эти выборы", - добавил Шварценеггер. В прошлом он уже занимал пост губернатора штата Калифорния.
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в мире, сша, австрия, калифорния, арнольд шварценеггер
В мире, США, Австрия, Калифорния, Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США
Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться в президенты США, но мешает закон