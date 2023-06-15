https://ria.ru/20230615/shtraf-1878311163.html
Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии
Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.06.2023
Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по протоколу, составленному за дискредитацию российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:08
2023-06-15T13:08
2023-06-15T14:00
борис гребенщиков
происшествия
россия
украина
шоубиз
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по протоколу, составленному за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентствомЭто максимально возможный штраф физлицу по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направил в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ в ходе СВО.
https://ria.ru/20230615/zemfira-1878247008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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борис гребенщиков, происшествия, россия, украина
Борис Гребенщиков, Происшествия, Россия, Украина, Шоубиз
Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии
Суд оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по протоколу, составленному за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентством
Это максимально возможный штраф физлицу по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев
заявил РИА Новости, что направил в Следственный комитет РФ
запрос с целью проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.
Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине
, а также раскритиковал действия РФ в ходе СВО.
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