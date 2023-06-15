https://ria.ru/20230615/shtraf-1878311163.html

Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии

Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.06.2023

Суд оштрафовал Гребенщикова за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по протоколу, составленному за дискредитацию российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:08

2023-06-15T13:08

2023-06-15T14:00

борис гребенщиков

происшествия

россия

украина

шоубиз

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова на 50 тысяч рублей по протоколу, составленному за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Гребенщиков признан виновным в совершении административного нарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентствомЭто максимально возможный штраф физлицу по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что направил в Следственный комитет РФ запрос с целью проверить высказывания Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ.Гребенщиков в одном из интервью в прошлом году заявил о направлении средств в помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ в ходе СВО.

https://ria.ru/20230615/zemfira-1878247008.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

борис гребенщиков, происшествия, россия, украина