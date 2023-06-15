Рейтинг@Mail.ru
Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:44 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/shkolniki-1878391915.html
Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО
Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО - РИА Новости, 15.06.2023
Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО
Школьники Подмосковья смогут посетить Третьяковскую галерею по программе социального заказа в сфере туризма. Сегодня, 15 июня, первая группа из Красногорска уже РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:44
2023-06-15T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869973510_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_404629b6c7d49fc95bf7f081865093a8.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут посетить Третьяковскую галерею по программе социального заказа в сфере туризма. Сегодня, 15 июня, первая группа из Красногорска уже отправилась на экскурсию, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что детям будут выдавать специальные социальные сертификаты на посещение галереи. К концу года число школьников, которым предоставят такую возможность, достигнет 40 тыс. человек."Министерство культуры и туризма Московской области с 2022 года реализует масштабный проект по развитию школьного образовательного туризма. Сейчас для поездок по программе социального заказа в сфере туризма ребятам доступно более 100 объектов в Подмосковье", – рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева отметила, что дети смогут полюбоваться шедеврами русских художников. О многих из них школьники узнали из книг и учебников.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869973510_307:63:2954:2048_1920x0_80_0_0_ca9c33915d50de0f71ca86775f7cb026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетители на выставке художника Роберта Фалька во время акции "Ночь музеев" в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Посетители на выставке художника Роберта Фалька во время акции Ночь музеев в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут посетить Третьяковскую галерею по программе социального заказа в сфере туризма. Сегодня, 15 июня, первая группа из Красногорска уже отправилась на экскурсию, сообщил телеканал "360".
В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что детям будут выдавать специальные социальные сертификаты на посещение галереи. К концу года число школьников, которым предоставят такую возможность, достигнет 40 тыс. человек.
"Министерство культуры и туризма Московской области с 2022 года реализует масштабный проект по развитию школьного образовательного туризма. Сейчас для поездок по программе социального заказа в сфере туризма ребятам доступно более 100 объектов в Подмосковье", – рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева отметила, что дети смогут полюбоваться шедеврами русских художников. О многих из них школьники узнали из книг и учебников.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала