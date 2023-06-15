https://ria.ru/20230615/shkolniki-1878391915.html

Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО

Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО - РИА Новости, 15.06.2023

Сертификаты на посещение Третьяковской галереи выдадут школьникам МО

Школьники Подмосковья смогут посетить Третьяковскую галерею по программе социального заказа в сфере туризма. Сегодня, 15 июня, первая группа из Красногорска уже РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:44

2023-06-15T16:44

2023-06-15T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школьники Подмосковья смогут посетить Третьяковскую галерею по программе социального заказа в сфере туризма. Сегодня, 15 июня, первая группа из Красногорска уже отправилась на экскурсию, сообщил телеканал "360".В министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что детям будут выдавать специальные социальные сертификаты на посещение галереи. К концу года число школьников, которым предоставят такую возможность, достигнет 40 тыс. человек."Министерство культуры и туризма Московской области с 2022 года реализует масштабный проект по развитию школьного образовательного туризма. Сейчас для поездок по программе социального заказа в сфере туризма ребятам доступно более 100 объектов в Подмосковье", – рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева отметила, что дети смогут полюбоваться шедеврами русских художников. О многих из них школьники узнали из книг и учебников.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)