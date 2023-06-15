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Пушилин: есть понимание, какие регионы могут взять шефство над Артемовском - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:30 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/shefstvo-1878467810.html
Пушилин: есть понимание, какие регионы могут взять шефство над Артемовском
Пушилин: есть понимание, какие регионы могут взять шефство над Артемовском - РИА Новости, 15.06.2023
Пушилин: есть понимание, какие регионы могут взять шефство над Артемовском
Есть понимание, какие российские регионы могли бы взять шефство над освобожденным Артемовском, но окончательное решение будет приниматься на федеральном уровне, РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:30
2023-06-15T20:30
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Есть понимание, какие российские регионы могли бы взять шефство над освобожденным Артемовском, но окончательное решение будет приниматься на федеральном уровне, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин. "Это решение будет на федеральном уровне приниматься, это зона ответственности администрации президента и правительства РФ. У нас есть понимание, какие это могли бы стать регионы, но с моей стороны это неправильно будет озвучивать. Артемовск без региона-шефа не останется", - сказал Пушилин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-1878041378.html
россия
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россия, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Пушилин: есть понимание, какие регионы могут взять шефство над Артемовском

Пушилин: решение о том, кто возьмет шефство над Артемовском, примут на федеральном уровне

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Есть понимание, какие российские регионы могли бы взять шефство над освобожденным Артемовском, но окончательное решение будет приниматься на федеральном уровне, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Это решение будет на федеральном уровне приниматься, это зона ответственности администрации президента и правительства РФ. У нас есть понимание, какие это могли бы стать регионы, но с моей стороны это неправильно будет озвучивать. Артемовск без региона-шефа не останется", - сказал Пушилин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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