https://ria.ru/20230615/shaurma-1878216616.html
Люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад
Люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад - РИА Новости, 15.06.2023
Люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад
Массовое отравление жителей Братска шаурмой случилось в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо, сообщил... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:51
2023-06-15T07:51
2023-06-15T07:51
происшествия
здоровье - общество
братск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 15 июн - РИА Новости. Массовое отравление жителей Братска шаурмой случилось в том же кафе, что и четыре года назад, только заведение теперь зарегистрировано на другое лицо, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Иркутской области. В Братске после отравления в кафе шаурмой были госпитализированы 18 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Все они посещали кафе "Шаурму хочу". Возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушение технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и личной гигиены сотрудников. Кафе временно закрыто. В июне 2019 года аналогичный случай массового отравления произошел в кафе в том же месте на улице Кирова, где сейчас находится "Шаурму хочу". "Это то же самое кафе, где люди отравились в 2019 году, но ИП зарегистрировано на другое лицо", - рассказал собеседник агентства. К вечеру среды в медучреждение обратились, по данным СК, 48 человек, ряд из них повторно. Состояние всех пациентов оценивается как легкое или средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230525/strelba-1874004173.html
https://ria.ru/20230508/shaurma-1870527895.html
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происшествия, здоровье - общество, братск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Братск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад
СК: люди в Братске отравились шаурмой в том же кафе, что и четыре года назад