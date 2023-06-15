Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ
© РИА Новости / Алексей КуденкоВручение сертификатов "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме
Вручение сертификатов "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сертификаты "Сделано в России", подтверждающие качество и конкурентоспособность продукции, на полях Петербургского международного экономического форума получили обладатели патентов на инновационные разработки и винодельческим компаниям, их вручили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, руководитель Роспатента Юрий Зубов и руководитель Роскачества Максим Протасов.
"К числу обладателей знака "Сделано в России" и участников одноименной программы продвижения на внешние рынки присоединились компании "Сибур", "Герофарм" и "Промомед Рус", а также "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино" и Дербентская винодельческая компания", - говорится в сообщении центра.
"Знак птички, символ "Сделано в России", подтверждает качество продукции самых надежных российских компаний. "Сделано в России" - это также возможность заявить всему миру о своих инновационных решениях, уникальных и качественных товарах и услугах. Именно с таким фокусом на внешние рынки продукция, получившая "птичку" "Сделано в России", будет продвигаться на международных выставках, деловых миссиях и в рекламных проектах", - отметила Никишина.
Она также поблагодарила Роспатент за регистрацию отдельного товарного знака, символизирующего патентную защиту изобретения.
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"Обладателям сертификатов "Сделано в России" Роспатент предлагает льготные условия по проведению патентных исследований и профессиональному обучению охране интеллектуальной собственности. Перед нами стоит задача экспорта наукоемкой продукции, поэтому важно уделять особое внимание охране интеллектуальных прав. Сегодня это необходимое условие работы на зарубежных рынках", - пояснил в свою очередь руководитель Роспатента Зубов.
"Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России уже шесть лет реализуют проект "Винный гид России", в рамках которого мы внедряет лучшие системы менеджмента качества на предприятиях отрасли, исследуем российские вина и формируем национальный винный рейтинг. ...Производителям, получившим высокий рейтинг в "Винном гиде России", чрезвычайно важно заручиться поддержкой Российского экспортного центра для продвижения винодельческой продукции еще и на внешние рынки, учитывая, что российское вино уже сейчас готово конкурировать с продукцией из других стран", - подчеркнул руководитель Роскачества Протасов.