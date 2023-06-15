https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html

Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ

Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023

Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ

Сертификаты "Сделано в России", подтверждающие качество и конкурентоспособность продукции, на полях Петербургского международного экономического форума получили РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:02

2023-06-15T19:02

2023-06-15T19:02

пмэф-2023

экономика

россия

роскачество

вероника никишина

юрий зубов

максим протасов

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сертификаты "Сделано в России", подтверждающие качество и конкурентоспособность продукции, на полях Петербургского международного экономического форума получили обладатели патентов на инновационные разработки и винодельческим компаниям, их вручили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, руководитель Роспатента Юрий Зубов и руководитель Роскачества Максим Протасов."К числу обладателей знака "Сделано в России" и участников одноименной программы продвижения на внешние рынки присоединились компании "Сибур", "Герофарм" и "Промомед Рус", а также "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино" и Дербентская винодельческая компания", - говорится в сообщении центра."Знак птички, символ "Сделано в России", подтверждает качество продукции самых надежных российских компаний. "Сделано в России" - это также возможность заявить всему миру о своих инновационных решениях, уникальных и качественных товарах и услугах. Именно с таким фокусом на внешние рынки продукция, получившая "птичку" "Сделано в России", будет продвигаться на международных выставках, деловых миссиях и в рекламных проектах", - отметила Никишина.Она также поблагодарила Роспатент за регистрацию отдельного товарного знака, символизирующего патентную защиту изобретения."Обладателям сертификатов "Сделано в России" Роспатент предлагает льготные условия по проведению патентных исследований и профессиональному обучению охране интеллектуальной собственности. Перед нами стоит задача экспорта наукоемкой продукции, поэтому важно уделять особое внимание охране интеллектуальных прав. Сегодня это необходимое условие работы на зарубежных рынках", - пояснил в свою очередь руководитель Роспатента Зубов."Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России уже шесть лет реализуют проект "Винный гид России", в рамках которого мы внедряет лучшие системы менеджмента качества на предприятиях отрасли, исследуем российские вина и формируем национальный винный рейтинг. ...Производителям, получившим высокий рейтинг в "Винном гиде России", чрезвычайно важно заручиться поддержкой Российского экспортного центра для продвижения винодельческой продукции еще и на внешние рынки, учитывая, что российское вино уже сейчас готово конкурировать с продукцией из других стран", - подчеркнул руководитель Роскачества Протасов.

https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html

https://ria.ru/20230615/rets-1878323332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, роскачество, вероника никишина, юрий зубов, максим протасов, российский экспортный центр (рэц)