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Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
19:02 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sertifikaty-1878445335.html
Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ
Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2023
Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ
Сертификаты "Сделано в России", подтверждающие качество и конкурентоспособность продукции, на полях Петербургского международного экономического форума получили РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:02
2023-06-15T19:02
пмэф-2023
экономика
россия
роскачество
вероника никишина
юрий зубов
максим протасов
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сертификаты "Сделано в России", подтверждающие качество и конкурентоспособность продукции, на полях Петербургского международного экономического форума получили обладатели патентов на инновационные разработки и винодельческим компаниям, их вручили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, руководитель Роспатента Юрий Зубов и руководитель Роскачества Максим Протасов."К числу обладателей знака "Сделано в России" и участников одноименной программы продвижения на внешние рынки присоединились компании "Сибур", "Герофарм" и "Промомед Рус", а также "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино" и Дербентская винодельческая компания", - говорится в сообщении центра."Знак птички, символ "Сделано в России", подтверждает качество продукции самых надежных российских компаний. "Сделано в России" - это также возможность заявить всему миру о своих инновационных решениях, уникальных и качественных товарах и услугах. Именно с таким фокусом на внешние рынки продукция, получившая "птичку" "Сделано в России", будет продвигаться на международных выставках, деловых миссиях и в рекламных проектах", - отметила Никишина.Она также поблагодарила Роспатент за регистрацию отдельного товарного знака, символизирующего патентную защиту изобретения."Обладателям сертификатов "Сделано в России" Роспатент предлагает льготные условия по проведению патентных исследований и профессиональному обучению охране интеллектуальной собственности. Перед нами стоит задача экспорта наукоемкой продукции, поэтому важно уделять особое внимание охране интеллектуальных прав. Сегодня это необходимое условие работы на зарубежных рынках", - пояснил в свою очередь руководитель Роспатента Зубов."Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России уже шесть лет реализуют проект "Винный гид России", в рамках которого мы внедряет лучшие системы менеджмента качества на предприятиях отрасли, исследуем российские вина и формируем национальный винный рейтинг. ...Производителям, получившим высокий рейтинг в "Винном гиде России", чрезвычайно важно заручиться поддержкой Российского экспортного центра для продвижения винодельческой продукции еще и на внешние рынки, учитывая, что российское вино уже сейчас готово конкурировать с продукцией из других стран", - подчеркнул руководитель Роскачества Протасов.
https://ria.ru/20230615/rets-1878366260.html
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экономика, россия, роскачество, вероника никишина, юрий зубов, максим протасов, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Роскачество, Вероника Никишина, Юрий Зубов, Максим Протасов, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Сертификаты "Сделано в России" вручили на ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей КуденкоВручение сертификатов "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме
Вручение сертификатов Сделано в России на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вручение сертификатов "Сделано в России" на Петербургском международном экономическом форуме
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сертификаты "Сделано в России", подтверждающие качество и конкурентоспособность продукции, на полях Петербургского международного экономического форума получили обладатели патентов на инновационные разработки и винодельческим компаниям, их вручили генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, руководитель Роспатента Юрий Зубов и руководитель Роскачества Максим Протасов.
"К числу обладателей знака "Сделано в России" и участников одноименной программы продвижения на внешние рынки присоединились компании "Сибур", "Герофарм" и "Промомед Рус", а также "Абрау-Дюрсо", "Кубань-Вино" и Дербентская винодельческая компания", - говорится в сообщении центра.
Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов, генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева
РЭЦ, Fesco и Третьяковская галерея договорились о сотрудничестве
Вчера, 15:35
"Знак птички, символ "Сделано в России", подтверждает качество продукции самых надежных российских компаний. "Сделано в России" - это также возможность заявить всему миру о своих инновационных решениях, уникальных и качественных товарах и услугах. Именно с таким фокусом на внешние рынки продукция, получившая "птичку" "Сделано в России", будет продвигаться на международных выставках, деловых миссиях и в рекламных проектах", - отметила Никишина.
Она также поблагодарила Роспатент за регистрацию отдельного товарного знака, символизирующего патентную защиту изобретения.
«
"Обладателям сертификатов "Сделано в России" Роспатент предлагает льготные условия по проведению патентных исследований и профессиональному обучению охране интеллектуальной собственности. Перед нами стоит задача экспорта наукоемкой продукции, поэтому важно уделять особое внимание охране интеллектуальных прав. Сегодня это необходимое условие работы на зарубежных рынках", - пояснил в свою очередь руководитель Роспатента Зубов.
"Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России уже шесть лет реализуют проект "Винный гид России", в рамках которого мы внедряет лучшие системы менеджмента качества на предприятиях отрасли, исследуем российские вина и формируем национальный винный рейтинг. ...Производителям, получившим высокий рейтинг в "Винном гиде России", чрезвычайно важно заручиться поддержкой Российского экспортного центра для продвижения винодельческой продукции еще и на внешние рынки, учитывая, что российское вино уже сейчас готово конкурировать с продукцией из других стран", - подчеркнул руководитель Роскачества Протасов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
РЭЦ и Тульская область помогут тульским компаниям выходить на экспорт
Вчера, 13:40
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияРоскачествоВероника НикишинаЮрий ЗубовМаксим ПротасовРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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