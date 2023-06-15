Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия четко выполняла обязательства по зерновой сделке
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, но часть соглашения в отношении самой РФ все еще не выполнена, продолжаться бесконечно это не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Все, что было договорено в наш адрес, не исполнено", - сказал Песков. Он отметил, что ситуация "кристально прозрачна и ясна".
"Была договоренность, договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства, механизм созданный функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может", - сказал он.
Поэтому, по словам Пескова, будут вырабатываться "решения с учетом срока истечения продления" сделки, которые будут обнародованы.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.