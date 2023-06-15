https://ria.ru/20230615/sdelka-1878304922.html

Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков

Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2023

Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков

Россия четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, но часть соглашения в отношении самой РФ все еще не выполнена, продолжаться бесконечно это не... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:57

2023-06-15T12:57

2023-06-15T12:57

экономика

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, но часть соглашения в отношении самой РФ все еще не выполнена, продолжаться бесконечно это не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все, что было договорено в наш адрес, не исполнено", - сказал Песков. Он отметил, что ситуация "кристально прозрачна и ясна"."Была договоренность, договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства, механизм созданный функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может", - сказал он.Поэтому, по словам Пескова, будут вырабатываться "решения с учетом срока истечения продления" сделки, которые будут обнародованы.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230615/sdelka-1878192366.html

https://ria.ru/20230614/sdelka-1878070494.html

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экономика, россия, дмитрий песков, в мире