Рейтинг@Mail.ru
Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878304922.html
Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков
Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2023
Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков
Россия четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, но часть соглашения в отношении самой РФ все еще не выполнена, продолжаться бесконечно это не... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:57
2023-06-15T12:57
экономика
россия
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, но часть соглашения в отношении самой РФ все еще не выполнена, продолжаться бесконечно это не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все, что было договорено в наш адрес, не исполнено", - сказал Песков. Он отметил, что ситуация "кристально прозрачна и ясна"."Была договоренность, договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства, механизм созданный функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может", - сказал он.Поэтому, по словам Пескова, будут вырабатываться "решения с учетом срока истечения продления" сделки, которые будут обнародованы.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878192366.html
https://ria.ru/20230614/sdelka-1878070494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Москва четко выполняла обязательства по зерновой сделке, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Россия четко выполняла обязательства по зерновой сделке

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия четко выполняла свои обязательства по зерновой сделке, но часть соглашения в отношении самой РФ все еще не выполнена, продолжаться бесконечно это не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Все, что было договорено в наш адрес, не исполнено", - сказал Песков. Он отметил, что ситуация "кристально прозрачна и ясна".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Лавров назвал условие продления зерновой сделки
Вчера, 00:00
"Была договоренность, договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства, механизм созданный функционирует до сих пор, но до бесконечности так продолжаться не может", - сказал он.
Поэтому, по словам Пескова, будут вырабатываться "решения с учетом срока истечения продления" сделки, которые будут обнародованы.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Кремле ответили на вопрос о выходе России из зерновой сделки
14 июня, 15:12
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала