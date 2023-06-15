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В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 15.06.2023
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12:47 15.06.2023 (обновлено: 12:51 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sdelka-1878301652.html
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:47
2023-06-15T12:51
россия
турция
украина
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим", - сказал Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, экономика
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Экономика
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

Песков заявил, что работа по зерновой сделке продолжается, но перспектив не видно

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим", - сказал Песков.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTЭкономика
 
 
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