https://ria.ru/20230615/sdelka-1878301652.html
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:47
2023-06-15T12:47
2023-06-15T12:51
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оон
россельхозбанк
swift
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим", - сказал Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230614/sdelka-1878024891.html
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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, экономика
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, Экономика
В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
Песков заявил, что работа по зерновой сделке продолжается, но перспектив не видно