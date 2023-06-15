https://ria.ru/20230615/sdelka-1878301652.html

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:47

2023-06-15T12:51

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турция

украина

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

экономика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Работа по зерновой сделке продолжается, но позитивных перспектив пока не видно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим", - сказал Песков.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230614/sdelka-1878024891.html

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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, экономика