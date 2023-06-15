https://ria.ru/20230615/sberbank-1878207619.html

Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний

Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний - РИА Новости, 15.06.2023

Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний

Сбербанк ожидает в 2023-2024 годах первичные размещения акций (IPO) от 10-15 российских компаний, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:04

2023-06-15T06:04

2023-06-15T07:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает в 2023-2024 годах первичные размещения акций (IPO) от 10-15 российских компаний, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" банка Руслан Вестеровский. "В перспективе 2023–2024 года, по нашей оценке, на IPO могут выйти 10–15 компаний", - сообщил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, пока активность IPO сдерживают два основных фактора: недооцененность российских компаний (за счет повышенной премии за риск, применяемой в оценке) и сжатие объемов торгов после ухода иностранных инвесторов. "В таких условиях размещение не представляет большого интереса для эмитентов: акции, скорее всего, разместятся по низкому мультипликатору, а если объем размещения будет небольшим, то последующая слабая ликвидность ограничит возможности институциональных инвесторов торговать размещенной бумагой", - рассказал Вестеровский. Для восстановления полноценного рынка акционерного капитала требуется встречное движение обеих сторон - эмитента и инвестора, считает он. "Новый рынок IPO будет во многом другим. Если до 2022 года основной объем привлечения был от иностранных институциональных инвесторов, то сейчас порядка 80% приходится на розничных инвесторов", - уверен он. В недалеком прошлом компаний, которые выходили на IPO, было мало, а капитала - в условиях присутствия иностранных инвесторов с доступом к дешёвым деньгам - много. В результате качественные компании размещались по завышенным оценкам, выделяя низкий объем для российских инвесторов. Компании, которые размещались в России, были переоценены, и участие в IPO было верной стратегией проиграть в доходности индексу Мосбиржи. "Сейчас у рынка IPO в России есть возможность начать все с чистого листа и не только перераспределить капитал в экономику страны, но и заработать деньги для инвесторов и создать правильную культуру инвестиций. В этой ситуации компаниям и инвесторам предстоит найти компромисс, чтобы компании получали капитал, а инвесторы - потенциал роста", - считает старший вице-президент Сбербанка. "Соответственно, восстановлению рынка IPO в России может способствовать повышение мультипликаторов компаний и увеличение объемов торгов. Еще один немаловажный фактор - снижение затрат на организацию и проведение размещения. По разным данным, эта цифра колеблется в диапазоне от 6% до 11% от привлеченного эмитентом объема", - заключил Вестеровский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, сбербанк россии, московская биржа