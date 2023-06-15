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Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:04 15.06.2023 (обновлено: 07:05 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sberbank-1878207619.html
Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний
Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний - РИА Новости, 15.06.2023
Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний
Сбербанк ожидает в 2023-2024 годах первичные размещения акций (IPO) от 10-15 российских компаний, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:04
2023-06-15T07:05
пмэф-2023
экономика
россия
сбербанк россии
московская биржа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает в 2023-2024 годах первичные размещения акций (IPO) от 10-15 российских компаний, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" банка Руслан Вестеровский. "В перспективе 2023–2024 года, по нашей оценке, на IPO могут выйти 10–15 компаний", - сообщил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, пока активность IPO сдерживают два основных фактора: недооцененность российских компаний (за счет повышенной премии за риск, применяемой в оценке) и сжатие объемов торгов после ухода иностранных инвесторов. "В таких условиях размещение не представляет большого интереса для эмитентов: акции, скорее всего, разместятся по низкому мультипликатору, а если объем размещения будет небольшим, то последующая слабая ликвидность ограничит возможности институциональных инвесторов торговать размещенной бумагой", - рассказал Вестеровский. Для восстановления полноценного рынка акционерного капитала требуется встречное движение обеих сторон - эмитента и инвестора, считает он. "Новый рынок IPO будет во многом другим. Если до 2022 года основной объем привлечения был от иностранных институциональных инвесторов, то сейчас порядка 80% приходится на розничных инвесторов", - уверен он. В недалеком прошлом компаний, которые выходили на IPO, было мало, а капитала - в условиях присутствия иностранных инвесторов с доступом к дешёвым деньгам - много. В результате качественные компании размещались по завышенным оценкам, выделяя низкий объем для российских инвесторов. Компании, которые размещались в России, были переоценены, и участие в IPO было верной стратегией проиграть в доходности индексу Мосбиржи. "Сейчас у рынка IPO в России есть возможность начать все с чистого листа и не только перераспределить капитал в экономику страны, но и заработать деньги для инвесторов и создать правильную культуру инвестиций. В этой ситуации компаниям и инвесторам предстоит найти компромисс, чтобы компании получали капитал, а инвесторы - потенциал роста", - считает старший вице-президент Сбербанка. "Соответственно, восстановлению рынка IPO в России может способствовать повышение мультипликаторов компаний и увеличение объемов торгов. Еще один немаловажный фактор - снижение затрат на организацию и проведение размещения. По разным данным, эта цифра колеблется в диапазоне от 6% до 11% от привлеченного эмитентом объема", - заключил Вестеровский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, сбербанк россии, московская биржа
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Сбербанк России, Московская биржа
Сбербанк ожидает первичные размещения акций от 10-15 российских компаний

Вице-президент Вестеровский: Сбербанк ожидает IPO от 10-15 российских компаний

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Сбербанк ожидает в 2023-2024 годах первичные размещения акций (IPO) от 10-15 российских компаний, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" банка Руслан Вестеровский.
«
"В перспективе 2023–2024 года, по нашей оценке, на IPO могут выйти 10–15 компаний", - сообщил он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, пока активность IPO сдерживают два основных фактора: недооцененность российских компаний (за счет повышенной премии за риск, применяемой в оценке) и сжатие объемов торгов после ухода иностранных инвесторов.
"В таких условиях размещение не представляет большого интереса для эмитентов: акции, скорее всего, разместятся по низкому мультипликатору, а если объем размещения будет небольшим, то последующая слабая ликвидность ограничит возможности институциональных инвесторов торговать размещенной бумагой", - рассказал Вестеровский.
Для восстановления полноценного рынка акционерного капитала требуется встречное движение обеих сторон - эмитента и инвестора, считает он. "Новый рынок IPO будет во многом другим. Если до 2022 года основной объем привлечения был от иностранных институциональных инвесторов, то сейчас порядка 80% приходится на розничных инвесторов", - уверен он.
График на мониторе компьютера - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Экономист назвал исламский тип инвестиций предпочтительным для России
02:14
В недалеком прошлом компаний, которые выходили на IPO, было мало, а капитала - в условиях присутствия иностранных инвесторов с доступом к дешёвым деньгам - много. В результате качественные компании размещались по завышенным оценкам, выделяя низкий объем для российских инвесторов. Компании, которые размещались в России, были переоценены, и участие в IPO было верной стратегией проиграть в доходности индексу Мосбиржи.
"Сейчас у рынка IPO в России есть возможность начать все с чистого листа и не только перераспределить капитал в экономику страны, но и заработать деньги для инвесторов и создать правильную культуру инвестиций. В этой ситуации компаниям и инвесторам предстоит найти компромисс, чтобы компании получали капитал, а инвесторы - потенциал роста", - считает старший вице-президент Сбербанка.
"Соответственно, восстановлению рынка IPO в России может способствовать повышение мультипликаторов компаний и увеличение объемов торгов. Еще один немаловажный фактор - снижение затрат на организацию и проведение размещения. По разным данным, эта цифра колеблется в диапазоне от 6% до 11% от привлеченного эмитентом объема", - заключил Вестеровский.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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