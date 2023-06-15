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В сауне в Новосибирске утонул ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
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09:41 15.06.2023 (обновлено: 15:25 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html
В сауне в Новосибирске утонул ребенок
В сауне в Новосибирске утонул ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
В сауне в Новосибирске утонул ребенок
В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:41
2023-06-15T15:25
происшествия
новосибирск
новосибирская область
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета."Вечером 14 июня 2023 года компания взрослых с детьми находилась в одной из саун, расположенной в Октябрьском районе города Новосибирска. В какой-то момент десятилетний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна", — говорится в релизе.Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебную медицинскую экспертизу.
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новосибирск
новосибирская область
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В сауне в Новосибирске утонул ребенок

В Новосибирске десятилетний ребенок утонул в сауне

© Фото : СУ СК по Новосибирский областиСауна в Новосибирске, где утонул ребенок
Сауна в Новосибирске, где утонул ребенок - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : СУ СК по Новосибирский области
Сауна в Новосибирске, где утонул ребенок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"Вечером 14 июня 2023 года компания взрослых с детьми находилась в одной из саун, расположенной в Октябрьском районе города Новосибирска. В какой-то момент десятилетний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна", — говорится в релизе.
Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебную медицинскую экспертизу.
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ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьОктябрьский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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