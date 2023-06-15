https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html

В сауне в Новосибирске утонул ребенок

В сауне в Новосибирске утонул ребенок - РИА Новости, 15.06.2023

В сауне в Новосибирске утонул ребенок

В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:41

2023-06-15T09:41

2023-06-15T15:25

происшествия

новосибирск

новосибирская область

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета."Вечером 14 июня 2023 года компания взрослых с детьми находилась в одной из саун, расположенной в Октябрьском районе города Новосибирска. В какой-то момент десятилетний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна", — говорится в релизе.Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебную медицинскую экспертизу.

https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878215565.html

новосибирск

новосибирская область

октябрьский район

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)