https://ria.ru/20230615/sauna-1878231655.html
В сауне в Новосибирске утонул ребенок
В сауне в Новосибирске утонул ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
В сауне в Новосибирске утонул ребенок
В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:41
2023-06-15T09:41
2023-06-15T15:25
происшествия
новосибирск
новосибирская область
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В одной из саун Новосибирска утонул ребенок, оставленный родителями без присмотра, сообщил региональный главк Следственного комитета."Вечером 14 июня 2023 года компания взрослых с детьми находилась в одной из саун, расположенной в Октябрьском районе города Новосибирска. В какой-то момент десятилетний ребенок был обнаружен взрослыми без признаков жизни в чаше бассейна", — говорится в релизе.Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебную медицинскую экспертизу.
https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878215565.html
новосибирск
новосибирская область
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В сауне в Новосибирске утонул ребенок
В Новосибирске десятилетний ребенок утонул в сауне