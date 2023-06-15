https://ria.ru/20230615/sanktsii-1878387035.html

МИД Венгрии заявил, что ЕС пока не включит атомный сектор в список санкций

МИД Венгрии заявил, что ЕС пока не включит атомный сектор в список санкций - РИА Новости, 15.06.2023

МИД Венгрии заявил, что ЕС пока не включит атомный сектор в список санкций

Санкции против российского атомного сектора не будут включены в 11-й пакет санкций Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:31

2023-06-15T16:31

2023-06-15T16:37

пмэф-2023

венгрия

евросоюз

экономика

петер сийярто

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкции против российского атомного сектора не будут включены в 11-й пакет санкций Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Не будет санкций в отношении атомного сектора, это точно, потому что для санкций нужно согласие стран, Венгрия никогда не согласится с рестрикциями против атомной индустрии", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости на полях ПМЭФ.Еврокомиссия в апреле представила ряд предложений по новым санкциям против РФ. Основной целью 11-го пакета, как ожидается, станет дальнейшее усиление борьбы с обходом европейских ограничений. ЕС, в частности, планировал включить в новый пакет введение мер против компаний и стран, включая третьи государства, которые, по мнению Брюсселя, участвуют или способствуют обходу антироссийских санкций. Этот пункт позднее вызвал критику внутри ЕС. Также сообщалось, что ни российские алмазы, ни атомная сфера РФ в очередной пакет ограничений не попадут.Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230612/sanktsii-1877638073.html

https://ria.ru/20230529/sanktsii-1874829176.html

https://ria.ru/20230613/rossiya-1877745414.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, евросоюз, экономика, петер сийярто, санкции в отношении россии