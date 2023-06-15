https://ria.ru/20230615/sanktsii-1878365147.html

ЕС убрал пять китайских фирм из проекта антироссийских санкций, пишут СМИ

ЕС убрал пять китайских фирм из проекта антироссийских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023

ЕС убрал пять китайских фирм из проекта антироссийских санкций, пишут СМИ

Европейский союз сократил список китайских компаний, к которым он планирует применить санкции за якобы передачу запрещенных европейских товаров российским... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:27

2023-06-15T15:27

2023-06-15T15:27

экономика

китай

россия

еврокомиссия

евросоюз

цинь ган

жозеп боррель

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Европейский союз сократил список китайских компаний, к которым он планирует применить санкции за якобы передачу запрещенных европейских товаров российским "военным покупателям", сообщает китайское издание South China Morning Post со ссылкой на неназванный источник. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Еврокомиссия предлагает ввести санкции против более 30 компаний в Китае, Гонконге, Армении, Узбекистане, ОАЭ и Иране за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России в конфликте на Украине. "Пять китайских фирм были предварительно исключены из списка после переговоров с китайскими дипломатами в Брюсселе. Китайская сторона заявила, что будет работать над тем, чтобы эти предприятия прекратили перепродажу высокотехнологичных товаров, произведенных в Европе ", - сообщает газета со ссылкой на неназванный источник, знакомый с информацией. Как передает South China Morning Post со ссылкой на нескольких дипломатов и официальных лиц, знакомых с этим вопросом, в проекте санкционного списка остаются три компании. По данным газеты, это российские компании, работающие в Китае. "Это меньше первоначальной восьмерки, хотя окончательное число не высечено на камне", -отмечает газета со ссылкой на неназванные источники. Как подчеркивает газета, китайские фирмы, убранные из списка, могут быть добавлены в него снова, если они продолжат продавать запрещенные европейские товары "российским военным покупателям". В конце мая США ввели санкции против нескольких компаний из КНР, которые якобы помогали получать РФ технологии в обход ограничений. Перед этим глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз пока не принял решение о введении санкций в отношении компаний Китая в рамках антироссийских ограничений. В начале мая министр иностранных дел Китая Цинь Ган предостерег Евросоюз от введения санкций против китайских компаний в рамках новых антироссийских мер. Как заявил журналистам Цинь Ган, КНР не поставляет вооружение в кризисные регионы. По словам министра, у Китая есть свои законы, которые регулируют экспорт товаров двойного назначения. Он добавил, что выступает против введения санкций ЕС, направленных по отношению к китайским компаниям в рамках планируемых новых антироссийских санкций, отметив, что Китай не оставит такой шаг без реакции.

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877249146.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, еврокомиссия, евросоюз, цинь ган, жозеп боррель