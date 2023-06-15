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Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР

Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР

Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:01

2023-06-15T14:01

2023-06-15T14:14

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

су-27

безопасность

донецкая народная республика

красноармейск

краматорск

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", - говорится в сообщении.Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

красноармейск

краматорск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, краматорск