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Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР
Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:01
2023-06-15T14:01
2023-06-15T14:14
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
краматорск
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", - говорится в сообщении.Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
красноармейск
краматорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Краматорск
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР
Минобороны: российские военные сбили два украинских Су-27 у Красноармейска и Краматорска