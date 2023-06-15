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Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 15.06.2023 (обновлено: 14:14 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/samolet-1878331245.html
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР
Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:01
2023-06-15T14:14
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
су-27
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
краматорск
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", - говорится в сообщении.Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
красноармейск
краматорск
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воздушно-космические силы россии, су-27, безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Су-27, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Краматорск
Российские военные сбили два украинских Су-27 в ДНР

Минобороны: российские военные сбили два украинских Су-27 у Красноармейска и Краматорска

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит украинский истребитель Су-27", - говорится в сообщении.
Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 июня, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииСу-27БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскКраматорск
 
 
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