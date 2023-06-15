https://ria.ru/20230615/samokat-1878387652.html

В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах

В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах - РИА Новости, 15.06.2023

В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:33

2023-06-15T16:33

2023-06-15T16:33

пмэф-2023

москва

общество

сергей собянин

герман греф

сбербанк россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах. "Будем бороться, будем бороться, но не запрещать", - сказал Собянин телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будут ли как-то дополнительно законодательно регулировать, ограничивать движение на электросамокатах. Он отметил, что можно предложить главе Сбербанка Герману Грефу подключиться к решению проблемы искусственный интеллект, который сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения. Также, по его словам, о нарушителях можно сообщать через приложение "Помощник Москвы". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин, герман греф, сбербанк россии