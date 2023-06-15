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В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:33 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/samokat-1878387652.html
В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах
В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах - РИА Новости, 15.06.2023
В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:33
2023-06-15T16:33
пмэф-2023
москва
общество
сергей собянин
герман греф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах. "Будем бороться, будем бороться, но не запрещать", - сказал Собянин телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будут ли как-то дополнительно законодательно регулировать, ограничивать движение на электросамокатах. Он отметил, что можно предложить главе Сбербанка Герману Грефу подключиться к решению проблемы искусственный интеллект, который сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения. Также, по его словам, о нарушителях можно сообщать через приложение "Помощник Москвы". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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москва, общество, сергей собянин, герман греф, сбербанк россии
ПМЭФ-2023, Москва, Общество, Сергей Собянин, Герман Греф, Сбербанк России
В Москве не будут запрещать ездить на электросамокатах

Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком катаются на самокате по улице в Москве
Мужчина с ребенком катаются на самокате по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мужчина с ребенком катаются на самокате по улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируется запрещать движение на электросамокатах.
"Будем бороться, будем бороться, но не запрещать", - сказал Собянин телеканалу НТВ в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будут ли как-то дополнительно законодательно регулировать, ограничивать движение на электросамокатах.
Он отметил, что можно предложить главе Сбербанка Герману Грефу подключиться к решению проблемы искусственный интеллект, который сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения. Также, по его словам, о нарушителях можно сообщать через приложение "Помощник Москвы".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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