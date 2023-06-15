https://ria.ru/20230615/saldo-1878490485.html
Сальдо рассказал о попытке покушения
Сальдо рассказал о попытке покушения - РИА Новости, 15.06.2023
Сальдо рассказал о попытке покушения
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале о попытке киевского режима совершить покушение на него. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:14
2023-06-15T23:14
2023-06-15T23:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
владимир сальдо
министерство обороны украины
кирилл буданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале о попытке киевского режима совершить покушение на него."В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого руководителя Зеленского марионеточный режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", — написал он.По словам руководителя региона, при обстрелах пострадали мирные жители."Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. Этим главари киевского режима еще раз показали свое нацистское, человеконенавистническое нутро", — подчеркнул Сальдо.Украинские войска 9 и 10 июня нанесли удары ракетами Storm Shadow по Арабатской стрелке в Херсонской области. В первом случае под атакой оказался детский лагерь, один человек погиб, еще один пострадал. Во втором — пункты временного размещения людей, эвакуированных из зоны наводнения после подрыва Каховской ГЭС. От ракетного удара погибла женщина, пострадали восемь человек, включая двоих детей.
https://ria.ru/20230521/kadyrov-1873246810.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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херсонская область , в мире, владимир сальдо, министерство обороны украины, кирилл буданов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Министерство обороны Украины, Кирилл Буданов
Сальдо рассказал о попытке покушения
Врио главы Херсонской области Сальдо сообщил о попытке Киева совершить покушение на него