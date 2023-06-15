https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html

Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер

Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер - РИА Новости, 15.06.2023

Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева в четверг подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о намерениях по... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:57

2023-06-15T20:57

2023-06-15T20:57

тверская область

игорь руденя

пмэф 2023

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ТВЕРЬ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева в четверг подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта создания культурно-туристического кластера в Торопецком округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как подчеркнул губернатор, соглашение имеет важное значение для реализации туристического потенциала и сохранения выдающегося исторического наследия торопецкого края.Инвестиционный проект компании "Парма" предусматривает создание культурно-туристического кластера "Озеро Наговье", включая отель-усадьбу "Времена года" и восстановление имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина.Планируется, что реализация проекта позволит привлечь до 800 миллионов рублей инвестиций и создать не менее 40 рабочих мест.Компания "Парма" начала реализовывать проект по созданию туристического комплекса в 2022 году. Культурно-исторический контекст кластера представляет усадьба генерала Куропаткина и часть построек социальной инфраструктуры конца XIX начала ХХ века.Проект предполагает реставрацию дворянской усадьбы. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве с целью найти документы и чертежи старинного имения, а также открыть новые факты из жизни и деятельности генерала.Будет проведена очистка прилегающего к усадьбе парка с установкой освещения и организацией прогулочной зоны, запланировано строительство модульных некапитальных средств размещения, устройство новых туристических маршрутов, пляжа, спортивной площадки.В усадьбе в дальнейшем планируется открыть музей провинциального быта имени Алексея Куропаткина с помещениями для проведения культурных мероприятий.Благоустройство территории и дальнейшая реставрация усадьбы Алексея Куропаткина станут важным вкладом в увеличение туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230615/akvarius-1878456046.html

https://ria.ru/20230615/park-1878380166.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, пмэф 2023