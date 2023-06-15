Рейтинг@Mail.ru
Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
20:57 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rudenya-1878473927.html
Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер
Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер - РИА Новости, 15.06.2023
Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева в четверг подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о намерениях по... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:57
2023-06-15T20:57
тверская область
игорь руденя
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878473449_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_ec7f285cfff4912b5c46a372cf7ffb68.jpg
ТВЕРЬ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева в четверг подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта создания культурно-туристического кластера в Торопецком округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как подчеркнул губернатор, соглашение имеет важное значение для реализации туристического потенциала и сохранения выдающегося исторического наследия торопецкого края.Инвестиционный проект компании "Парма" предусматривает создание культурно-туристического кластера "Озеро Наговье", включая отель-усадьбу "Времена года" и восстановление имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина.Планируется, что реализация проекта позволит привлечь до 800 миллионов рублей инвестиций и создать не менее 40 рабочих мест.Компания "Парма" начала реализовывать проект по созданию туристического комплекса в 2022 году. Культурно-исторический контекст кластера представляет усадьба генерала Куропаткина и часть построек социальной инфраструктуры конца XIX начала ХХ века.Проект предполагает реставрацию дворянской усадьбы. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве с целью найти документы и чертежи старинного имения, а также открыть новые факты из жизни и деятельности генерала.Будет проведена очистка прилегающего к усадьбе парка с установкой освещения и организацией прогулочной зоны, запланировано строительство модульных некапитальных средств размещения, устройство новых туристических маршрутов, пляжа, спортивной площадки.В усадьбе в дальнейшем планируется открыть музей провинциального быта имени Алексея Куропаткина с помещениями для проведения культурных мероприятий.Благоустройство территории и дальнейшая реставрация усадьбы Алексея Куропаткина станут важным вкладом в увеличение туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230615/akvarius-1878456046.html
https://ria.ru/20230615/park-1878380166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878473449_95:0:1187:819_1920x0_80_0_0_22d2d4d3de08e77276d2fdf2f17d8a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, пмэф 2023
Тверская область, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023

Руденя: в Торопецком округе создадут культурно-туристический кластер

© Фото пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева
 Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО Парма Дарья Афанасьева
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева в четверг подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта создания культурно-туристического кластера в Торопецком округе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как подчеркнул губернатор, соглашение имеет важное значение для реализации туристического потенциала и сохранения выдающегося исторического наследия торопецкого края.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с директором фонда развития промышленности Романом Петруца и руководством ООО ПК Аквариус - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Руденя: "Аквариус" увеличит производство компьютеров в Тверской области
Вчера, 19:33
Инвестиционный проект компании "Парма" предусматривает создание культурно-туристического кластера "Озеро Наговье", включая отель-усадьбу "Времена года" и восстановление имения генерала, основателя русской военной контрразведки Алексея Куропаткина.
Планируется, что реализация проекта позволит привлечь до 800 миллионов рублей инвестиций и создать не менее 40 рабочих мест.
Компания "Парма" начала реализовывать проект по созданию туристического комплекса в 2022 году. Культурно-исторический контекст кластера представляет усадьба генерала Куропаткина и часть построек социальной инфраструктуры конца XIX начала ХХ века.
Проект предполагает реставрацию дворянской усадьбы. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве с целью найти документы и чертежи старинного имения, а также открыть новые факты из жизни и деятельности генерала.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО Союзмультфильм Юлиана Слащёва - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Руденя: в Тверской области создадут парк развлечений "Союзмультфильм"
Вчера, 16:09
Будет проведена очистка прилегающего к усадьбе парка с установкой освещения и организацией прогулочной зоны, запланировано строительство модульных некапитальных средств размещения, устройство новых туристических маршрутов, пляжа, спортивной площадки.
В усадьбе в дальнейшем планируется открыть музей провинциального быта имени Алексея Куропаткина с помещениями для проведения культурных мероприятий.
Благоустройство территории и дальнейшая реставрация усадьбы Алексея Куропаткина станут важным вкладом в увеличение туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала