Рейтинг@Mail.ru
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
15:06 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rudenya-1878358918.html
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 15.06.2023
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:06
2023-06-15T15:06
тверская область
тверь
игорь руденя
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878358457_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_600d698954c09224a908c153de6b1203.jpg
ТВЕРЬ, 15 июня – РИА Новости. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор региона Игорь Руденя и учредитель компании Екатерина Бородина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ направлен на реализацию одного из знаковых проектов для Твери – реновацию территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX– XX веков."Предполагается реализация второго этапа проекта: полноценная ревитализация историко-архитектурного комплекса. Предусмотрено сохранение исторического облика объектов и создание современной зоны деловой активности. На территории будут размещены гостиницы, офисная недвижимость, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запланировано проведение полной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков", - отметили в пресс-службе.Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 млрд инвестиций.В настоящее время в областной столице завершается первый этап проекта – переселение граждан из аварийного фонда. Для жителей Морозовских казарм построено три новых современных и комфортных десятиэтажных дома, в которых все квартиры сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника. Новые квартиры предусмотрены для 451 семьи, из которых более 95% уже переселены. Общая площадь под переселение составляет свыше 18 тысяч квадратных метров, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230615/rudenya-1878309680.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878358457_85:0:1177:819_1920x0_80_0_0_8bccd11dcb926e00254ca07b87938d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, пмэф 2023
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023

Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери

© Фото : Правительство Тверской областиРуденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 15 июня – РИА Новости. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор региона Игорь Руденя и учредитель компании Екатерина Бородина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ направлен на реализацию одного из знаковых проектов для Твери – реновацию территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX– XX веков.
Делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принимает участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Руденя возглавил делегацию Тверской области на ПМЭФ
Вчера, 13:20
"Предполагается реализация второго этапа проекта: полноценная ревитализация историко-архитектурного комплекса. Предусмотрено сохранение исторического облика объектов и создание современной зоны деловой активности. На территории будут размещены гостиницы, офисная недвижимость, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запланировано проведение полной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков", - отметили в пресс-службе.
Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 млрд инвестиций.
В настоящее время в областной столице завершается первый этап проекта – переселение граждан из аварийного фонда. Для жителей Морозовских казарм построено три новых современных и комфортных десятиэтажных дома, в которых все квартиры сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника. Новые квартиры предусмотрены для 451 семьи, из которых более 95% уже переселены. Общая площадь под переселение составляет свыше 18 тысяч квадратных метров, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяПМЭФ 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала