https://ria.ru/20230615/rudenya-1878358918.html

Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери

Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 15.06.2023

Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:06

2023-06-15T15:06

2023-06-15T15:06

тверская область

тверь

игорь руденя

пмэф 2023

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ТВЕРЬ, 15 июня – РИА Новости. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор региона Игорь Руденя и учредитель компании Екатерина Бородина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ направлен на реализацию одного из знаковых проектов для Твери – реновацию территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX– XX веков."Предполагается реализация второго этапа проекта: полноценная ревитализация историко-архитектурного комплекса. Предусмотрено сохранение исторического облика объектов и создание современной зоны деловой активности. На территории будут размещены гостиницы, офисная недвижимость, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запланировано проведение полной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков", - отметили в пресс-службе.Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 млрд инвестиций.В настоящее время в областной столице завершается первый этап проекта – переселение граждан из аварийного фонда. Для жителей Морозовских казарм построено три новых современных и комфортных десятиэтажных дома, в которых все квартиры сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника. Новые квартиры предусмотрены для 451 семьи, из которых более 95% уже переселены. Общая площадь под переселение составляет свыше 18 тысяч квадратных метров, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230615/rudenya-1878309680.html

тверь

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Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, пмэф 2023