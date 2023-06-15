https://ria.ru/20230615/rudenya-1878358918.html
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 15.06.2023
Руденя: подписано соглашение о реновации Морозовского городка в Твери
Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:06
2023-06-15T15:06
2023-06-15T15:06
тверская область
тверь
игорь руденя
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878358457_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_600d698954c09224a908c153de6b1203.jpg
ТВЕРЬ, 15 июня – РИА Новости. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор региона Игорь Руденя и учредитель компании Екатерина Бородина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ направлен на реализацию одного из знаковых проектов для Твери – реновацию территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX– XX веков."Предполагается реализация второго этапа проекта: полноценная ревитализация историко-архитектурного комплекса. Предусмотрено сохранение исторического облика объектов и создание современной зоны деловой активности. На территории будут размещены гостиницы, офисная недвижимость, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запланировано проведение полной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков", - отметили в пресс-службе.Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 млрд инвестиций.В настоящее время в областной столице завершается первый этап проекта – переселение граждан из аварийного фонда. Для жителей Морозовских казарм построено три новых современных и комфортных десятиэтажных дома, в которых все квартиры сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника. Новые квартиры предусмотрены для 451 семьи, из которых более 95% уже переселены. Общая площадь под переселение составляет свыше 18 тысяч квадратных метров, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230615/rudenya-1878309680.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878358457_85:0:1177:819_1920x0_80_0_0_8bccd11dcb926e00254ca07b87938d04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, пмэф 2023
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, ПМЭФ 2023
ТВЕРЬ, 15 июня – РИА Новости. Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта между правительством Тверской области и ООО "Морозов Девелопмент"подписали в четверг губернатор региона Игорь Руденя и учредитель компании Екатерина Бородина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ направлен на реализацию одного из знаковых проектов для Твери
– реновацию территории Морозовского городка, который является уникальным образцом фабричного комплекса рубежа XIX– XX веков.
Руденя возглавил делегацию Тверской области на ПМЭФ
"Предполагается реализация второго этапа проекта: полноценная ревитализация историко-архитектурного комплекса. Предусмотрено сохранение исторического облика объектов и создание современной зоны деловой активности. На территории будут размещены гостиницы, офисная недвижимость, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Запланировано проведение полной реконструкции дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков", - отметили в пресс-службе.
Подписанное соглашение позволит привлечь порядка 10 млрд инвестиций.
В настоящее время в областной столице завершается первый этап проекта – переселение граждан из аварийного фонда. Для жителей Морозовских казарм построено три новых современных и комфортных десятиэтажных дома, в которых все квартиры сданы "под ключ", в каждой проведена отделка, установлены электрические плиты, сантехника. Новые квартиры предусмотрены для 451 семьи, из которых более 95% уже переселены. Общая площадь под переселение составляет свыше 18 тысяч квадратных метров, пояснили в пресс-службе.