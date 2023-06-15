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Источник: РСЗО "Смерч" в зоне СВО получит управляемые снаряды - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rszo-1878201819.html
Источник: РСЗО "Смерч" в зоне СВО получит управляемые снаряды
Источник: РСЗО "Смерч" в зоне СВО получит управляемые снаряды - РИА Новости, 15.06.2023
Источник: РСЗО "Смерч" в зоне СВО получит управляемые снаряды
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч", разработанная еще в СССР, получит управляемые снаряды для применения в специальной военной операции на... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:37
2023-06-15T03:37
специальная военная операция на украине
украина
ссср
безопасность
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч", разработанная еще в СССР, получит управляемые снаряды для применения в специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник. На сегодняшний день из российских РСЗО способна применять управляемые реактивная снаряды новая система "Торнадо-С", созданная на базе "Смерча". Сам "Смерч" использует только стандартные неуправляемые ракеты с системой коррекции по тангажу и рысканию с максимальной дальностью применения 90 километров. "На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО "Смерч". В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "управляемые ракеты "Смерча" будут оснащаться инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, что является стандартным вариантом для боеприпасов такого класса, и сделают "Смерч" высокоточной системой". В настоящее время РСЗО "Торнадо-С" уже применяют управляемые снаряды для ударов по украинским объектам. Аналогичная техника есть и у вооруженных сил Украины – поставленные Киеву американские РСЗО HIMARS применяют управляемые ракеты GMLRS. РСЗО "Смерч" была принята на вооружение в 1987 году.
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878201280.html
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украина, ссср, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, СССР, Безопасность
Источник: РСЗО "Смерч" в зоне СВО получит управляемые снаряды

РСЗО "Смерч" получит управляемые снаряды для применения в зоне СВО

© Фото : НПО "Сплав"РСЗО "Смерч"
РСЗО Смерч - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : НПО "Сплав"
РСЗО "Смерч". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Смерч", разработанная еще в СССР, получит управляемые снаряды для применения в специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник.
На сегодняшний день из российских РСЗО способна применять управляемые реактивная снаряды новая система "Торнадо-С", созданная на базе "Смерча". Сам "Смерч" использует только стандартные неуправляемые ракеты с системой коррекции по тангажу и рысканию с максимальной дальностью применения 90 километров.
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"На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО "Смерч". В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "управляемые ракеты "Смерча" будут оснащаться инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией, что является стандартным вариантом для боеприпасов такого класса, и сделают "Смерч" высокоточной системой".
В настоящее время РСЗО "Торнадо-С" уже применяют управляемые снаряды для ударов по украинским объектам. Аналогичная техника есть и у вооруженных сил Украины – поставленные Киеву американские РСЗО HIMARS применяют управляемые ракеты GMLRS.
РСЗО "Смерч" была принята на вооружение в 1987 году.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСССРБезопасность
 
 
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