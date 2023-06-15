https://ria.ru/20230615/rszo-1878200500.html
Минобороны показало работу "Торнадо-Г" по опорному пункту ВСУ
Минобороны показало работу "Торнадо-Г" по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны показало работу "Торнадо-Г" по опорному пункту ВСУ
Минобороны показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" Западного военного округа по уничтожению объектов и позиций украинских... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T03:04
2023-06-15T03:04
2023-06-15T03:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" Западного военного округа по уничтожению объектов и позиций украинских войск. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости."Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, и поэтому они точно бьют по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады", — рассказали в ведомстве.На видео показан процесс заряжания снарядов в пусковую установку боевой машины и езда по пересеченной местности до огневой точки. Можно видеть, как прицеливается наводчик. После всех необходимых операций машина выпускает несколько снарядов. После стрельбы военнослужащие покидают позицию. По словам водителя-заряжающего с позывным "МАЗ", боевая машина ни разу не подводила его в бою. Он подчеркнул, что "Торнадо-Г" в целом работает прекрасно в любое время суток. "МАЗ" признался, что уже работал по живой силе и бронетехнике противника. В этот раз "отработали по опорному пункту", уточнил он.Как уточнили в Минобороны, артиллеристы ЗВО поддерживают наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений Вооруженных сил России и ежедневно наносят ракетным оружием массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск.На одном из направлений разведчики и расчеты беспилотников вскрыли командные пункты, узлы связи и склады противника, после чего передали координаты артиллеристам."Живем в землянках, все всем довольны. Еды хватает, всего хватает, повар у нас варит прекрасно, в остальном все хорошо. Я воюю за свою семью, чтобы мои дети спали спокойно и ни о чем не переживали. Чтобы к нам не пришли враги на нашу Родину", — рассказал "МАЗ" о своем быту и причинах, по которым пошел на спецоперацию.
https://ria.ru/20230613/donbass-1877733685.html
https://ria.ru/20230612/dron-1877671251.html
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безопасность, россия, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО)
Минобороны показало работу "Торнадо-Г" по опорному пункту ВСУ
Минобороны показало работу "Торнадо-Г" по украинскому опорному пункту
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Минобороны показало работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" Западного военного округа по уничтожению объектов и позиций украинских войск. Кадры поступили в распоряжение РИА Новости.
"Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем, и поэтому они точно бьют по позициям противника. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и различные склады", — рассказали в ведомстве.
На видео показан процесс заряжания снарядов в пусковую установку боевой машины и езда по пересеченной местности до огневой точки. Можно видеть, как прицеливается наводчик. После всех необходимых операций машина выпускает несколько снарядов. После стрельбы военнослужащие покидают позицию.
По словам водителя-заряжающего с позывным "МАЗ", боевая машина ни разу не подводила его в бою. Он подчеркнул, что "Торнадо-Г" в целом работает прекрасно в любое время суток. "МАЗ" признался, что уже работал по живой силе и бронетехнике противника. В этот раз "отработали по опорному пункту", уточнил он.
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ на Южнодонецком направлении
Как уточнили в Минобороны, артиллеристы ЗВО
поддерживают наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений Вооруженных сил России и ежедневно наносят ракетным оружием массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск.
На одном из направлений разведчики и расчеты беспилотников вскрыли командные пункты, узлы связи и склады противника, после чего передали координаты артиллеристам.
"Живем в землянках, все всем довольны. Еды хватает, всего хватает, повар у нас варит прекрасно, в остальном все хорошо. Я воюю за свою семью, чтобы мои дети спали спокойно и ни о чем не переживали. Чтобы к нам не пришли враги на нашу Родину", — рассказал "МАЗ" о своем быту и причинах, по которым пошел на спецоперацию.
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном