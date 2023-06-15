https://ria.ru/20230615/rotatsiya-1878393165.html

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 15.06.2023

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:46

2023-06-15T16:46

2023-06-15T19:37

магатэ

запорожская аэс

специальная военная операция на украине

росэнергоатом

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 июн - РИА Новости. Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Ротация прошла. Теперь у нас состав усиленный. РФ пошла на встречу пожеланиям МАГАТЭ, и теперь в составе миссии будет четыре представителя", - сказал Карчаа.

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2023

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