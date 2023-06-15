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На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 15.06.2023
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:46
2023-06-15T16:46
2023-06-15T19:37
магатэ
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 июн - РИА Новости. Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Ротация прошла. Теперь у нас состав усиленный. РФ пошла на встречу пожеланиям МАГАТЭ, и теперь в составе миссии будет четыре представителя", - сказал Карчаа.
РИА Новости
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магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
Карчаа: ротация представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась