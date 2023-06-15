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На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 15.06.2023 (обновлено: 19:37 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/rotatsiya-1878393165.html
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ - РИА Новости, 15.06.2023
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:46
2023-06-15T19:37
магатэ
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 июн - РИА Новости. Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."Ротация прошла. Теперь у нас состав усиленный. РФ пошла на встречу пожеланиям МАГАТЭ, и теперь в составе миссии будет четыре представителя", - сказал Карчаа.
РИА Новости
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магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

Карчаа: ротация представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 15 июн - РИА Новости. Ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась, сообщил журналистам советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
«
"Ротация прошла. Теперь у нас состав усиленный. РФ пошла на встречу пожеланиям МАГАТЭ, и теперь в составе миссии будет четыре представителя", - сказал Карчаа.
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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