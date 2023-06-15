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В Румынии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.06.2023
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15:24 15.06.2023 (обновлено: 15:46 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/romania-1878364121.html
В Румынии назначили новое правительство
В Румынии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.06.2023
В Румынии назначили новое правительство
Парламент Румынии в четверг поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:24
2023-06-15T15:46
румыния
в мире
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Парламент Румынии в четверг поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства, заявил экс-премьер Николае Чукэ, который руководил заседанием.Национал-либеральная партия, Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии в ноябре 2021 года создали правящую коалицию в парламенте и договорились о ротации поста премьер-министра. Первым должность премьера занял национал-либерал, экс-министр обороны Николае Чукэ, он ушел в запланированную отставку 12 июня. Во вторник президент Клаус Йоханнис выдвинул кандидатом в премьеры Чолаку."Парламент вынес вотум доверия премьеру Марчелу Чолаку, его программе и составу правительства", - констатировал Чукэ.Новое правительство поддержали 290 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, кандидата в премьеры должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно."Я постараюсь оправдать ожидания - как ваши, так и всех румын, в ближайшие год и шесть месяцев. Я не смогу это сделать без вашей поддержки", - заявил Чолаку депутатам сразу после процедуры голосования.В правительстве Чолакэ сформировано 18 министерств. Посты вице-премьеров достались представителю Социал-демократической партии, бывшему генсеку правительства Мариану Някшу, представителю Национал-либеральной партии, бывшему министру юстиции Кэтэлину Придою, который теперь займет пост министра внутренних дел.Свои должности сохранили министр обороны Анджел Тылвар, министр образования Лиджия Дека, министр здравоохранения Александру Рафила, министр семьи и молодежи Габриела Фиря.Правительственная программа сосредоточена на переходе от восстановления Румынии к ее модернизации. Также кабмин намерен бороться с коррупцией, трудовой миграцией, добиться повышения минимальной зарплаты и пенсий.
https://ria.ru/20230610/severin-1877439483.html
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румыния, в мире, клаус йоханнис
Румыния, В мире, Клаус Йоханнис
В Румынии назначили новое правительство

Парламент Румынии назначил новое правительство во главе с премьером Чолаку

© iStock.com / LordRunarДворец Парламента в Бухаресте
Дворец Парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / LordRunar
Дворец Парламента в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Парламент Румынии в четверг поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства, заявил экс-премьер Николае Чукэ, который руководил заседанием.
Национал-либеральная партия, Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии в ноябре 2021 года создали правящую коалицию в парламенте и договорились о ротации поста премьер-министра. Первым должность премьера занял национал-либерал, экс-министр обороны Николае Чукэ, он ушел в запланированную отставку 12 июня. Во вторник президент Клаус Йоханнис выдвинул кандидатом в премьеры Чолаку.
"Парламент вынес вотум доверия премьеру Марчелу Чолаку, его программе и составу правительства", - констатировал Чукэ.
Новое правительство поддержали 290 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, кандидата в премьеры должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
"Я постараюсь оправдать ожидания - как ваши, так и всех румын, в ближайшие год и шесть месяцев. Я не смогу это сделать без вашей поддержки", - заявил Чолаку депутатам сразу после процедуры голосования.
В правительстве Чолакэ сформировано 18 министерств. Посты вице-премьеров достались представителю Социал-демократической партии, бывшему генсеку правительства Мариану Някшу, представителю Национал-либеральной партии, бывшему министру юстиции Кэтэлину Придою, который теперь займет пост министра внутренних дел.
Свои должности сохранили министр обороны Анджел Тылвар, министр образования Лиджия Дека, министр здравоохранения Александру Рафила, министр семьи и молодежи Габриела Фиря.
Правительственная программа сосредоточена на переходе от восстановления Румынии к ее модернизации. Также кабмин намерен бороться с коррупцией, трудовой миграцией, добиться повышения минимальной зарплаты и пенсий.
Бухарест, Румыния - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Экс-глава МИД Румынии высказался о сокращении дипмиссии России в Бухаресте
10 июня, 21:30
 
РумынияВ миреКлаус Йоханнис
 
 
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