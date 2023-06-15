https://ria.ru/20230615/romania-1878364121.html

В Румынии назначили новое правительство

В Румынии назначили новое правительство - РИА Новости, 15.06.2023

В Румынии назначили новое правительство

Парламент Румынии в четверг поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:24

2023-06-15T15:24

2023-06-15T15:46

румыния

в мире

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Парламент Румынии в четверг поддержал кандидата в премьеры, главу Социал-демократической партии Марчела Чолаку и одобрил формирование нового правительства, заявил экс-премьер Николае Чукэ, который руководил заседанием.Национал-либеральная партия, Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии в ноябре 2021 года создали правящую коалицию в парламенте и договорились о ротации поста премьер-министра. Первым должность премьера занял национал-либерал, экс-министр обороны Николае Чукэ, он ушел в запланированную отставку 12 июня. Во вторник президент Клаус Йоханнис выдвинул кандидатом в премьеры Чолаку."Парламент вынес вотум доверия премьеру Марчелу Чолаку, его программе и составу правительства", - констатировал Чукэ.Новое правительство поддержали 290 депутатов из 465. Согласно местному законодательству, кандидата в премьеры должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно."Я постараюсь оправдать ожидания - как ваши, так и всех румын, в ближайшие год и шесть месяцев. Я не смогу это сделать без вашей поддержки", - заявил Чолаку депутатам сразу после процедуры голосования.В правительстве Чолакэ сформировано 18 министерств. Посты вице-премьеров достались представителю Социал-демократической партии, бывшему генсеку правительства Мариану Някшу, представителю Национал-либеральной партии, бывшему министру юстиции Кэтэлину Придою, который теперь займет пост министра внутренних дел.Свои должности сохранили министр обороны Анджел Тылвар, министр образования Лиджия Дека, министр здравоохранения Александру Рафила, министр семьи и молодежи Габриела Фиря.Правительственная программа сосредоточена на переходе от восстановления Румынии к ее модернизации. Также кабмин намерен бороться с коррупцией, трудовой миграцией, добиться повышения минимальной зарплаты и пенсий.

https://ria.ru/20230610/severin-1877439483.html

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румыния, в мире, клаус йоханнис