Пушилин рассказал о перебросе допрезервов ВСУ в Марьинку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку и всеми силами стараются удержаться там, чтобы не терять возможность обстреливать Донецк, создавая в городе "сложную атмосферу", заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, освободить Марьинку не удалось так быстро, как хотелось бы, в связи с рядом факторов."Ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряженной, но наши подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения продвигаются. Противник предпринимает ряд шагов, не желая отходить от Донецка. К сожалению, мы видим, что это некая цель - создание такой сложной атмосферы в самом Донецке - именно с марьинского направления кировский и петровский районы преимущественно и обстреливаются. Эту возможность киевский режим терять не хочет", - сказал Пушилин.Кроме того, сообщил он, за восемь лет противник выстроил серьезные укрепления в городе. "У нас в предыдущие восемь лет были попытки освобождения этого города. Противник видел в этом угрозу и очень серьезно "зарылся",- отметил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку и всеми силами стараются удержаться там, чтобы не терять возможность обстреливать Донецк, создавая в городе "сложную атмосферу", заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, освободить Марьинку не удалось так быстро, как хотелось бы, в связи с рядом факторов.
«
"Ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряженной, но наши подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения продвигаются. Противник предпринимает ряд шагов, не желая отходить от Донецка. К сожалению, мы видим, что это некая цель - создание такой сложной атмосферы в самом Донецке - именно с марьинского направления кировский и петровский районы преимущественно и обстреливаются. Эту возможность киевский режим терять не хочет", - сказал Пушилин.
Кроме того, сообщил он, за восемь лет противник выстроил серьезные укрепления в городе. "У нас в предыдущие восемь лет были попытки освобождения этого города. Противник видел в этом угрозу и очень серьезно "зарылся",- отметил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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