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Пушилин рассказал о перебросе допрезервов ВСУ в Марьинку

Пушилин рассказал о перебросе допрезервов ВСУ в Марьинку - РИА Новости, 15.06.2023

Пушилин рассказал о перебросе допрезервов ВСУ в Марьинку

Украинские войска продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку и всеми силами стараются удержаться там, чтобы не терять возможность обстреливать... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:05

2023-06-15T18:05

2023-06-15T18:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают переброску дополнительных резервов в Марьинку и всеми силами стараются удержаться там, чтобы не терять возможность обстреливать Донецк, создавая в городе "сложную атмосферу", заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, освободить Марьинку не удалось так быстро, как хотелось бы, в связи с рядом факторов."Ситуация в Марьинке продолжает оставаться напряженной, но наши подразделения с учетом того, что подключены и чеченские подразделения продвигаются. Противник предпринимает ряд шагов, не желая отходить от Донецка. К сожалению, мы видим, что это некая цель - создание такой сложной атмосферы в самом Донецке - именно с марьинского направления кировский и петровский районы преимущественно и обстреливаются. Эту возможность киевский режим терять не хочет", - сказал Пушилин.Кроме того, сообщил он, за восемь лет противник выстроил серьезные укрепления в городе. "У нас в предыдущие восемь лет были попытки освобождения этого города. Противник видел в этом угрозу и очень серьезно "зарылся",- отметил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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в мире, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин