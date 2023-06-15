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Экономист спрогнозировал рецессию в США - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:58 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878376293.html
Экономист спрогнозировал рецессию в США
Экономист спрогнозировал рецессию в США - РИА Новости, 15.06.2023
Экономист спрогнозировал рецессию в США
Существует риск возникновения рецессии в США в конце 2023 или в начале 2024 годов, она не затронет крупные банки, но повлияет на средние кредитные организации и РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:58
2023-06-15T15:58
пмэф-2023
экономика
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Существует риск возникновения рецессии в США в конце 2023 или в начале 2024 годов, она не затронет крупные банки, но повлияет на средние кредитные организации и страховщиков, рассказал РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБ Андрей Клепач. "Если говорить в целом о рисках, то вероятность рецессии в американской экономике большая, но это, скорее, конец 2023 года - начало 2024 года. Не думаю, что это затронет крупные банки, но средние банки и страховой бизнес понесут свои потери", - отметил собеседник агентства. Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов. Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику - Германию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230608/euro-1876972523.html
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экономика, сша, в мире
ПМЭФ-2023, Экономика, США, В мире
Экономист спрогнозировал рецессию в США

Главный экономист ВЭБ Клепач: рецессия в США может возникнуть в конце 2023 года

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Существует риск возникновения рецессии в США в конце 2023 или в начале 2024 годов, она не затронет крупные банки, но повлияет на средние кредитные организации и страховщиков, рассказал РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБ Андрей Клепач.
«
"Если говорить в целом о рисках, то вероятность рецессии в американской экономике большая, но это, скорее, конец 2023 года - начало 2024 года. Не думаю, что это затронет крупные банки, но средние банки и страховой бизнес понесут свои потери", - отметил собеседник агентства.
Знак евро - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Экономика в зоне евро вошла в рецессию
8 июня, 14:55
Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.
Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику - Германию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глава рейтингового агентства Эксперт РА Марина Чекурова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Эксперт РА" считает мировую рецессию главным риском для экономики России
Вчера, 06:32
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСШАВ мире
 
 
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