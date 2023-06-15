https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878376293.html

Экономист спрогнозировал рецессию в США

Экономист спрогнозировал рецессию в США - РИА Новости, 15.06.2023

Экономист спрогнозировал рецессию в США

Существует риск возникновения рецессии в США в конце 2023 или в начале 2024 годов, она не затронет крупные банки, но повлияет на средние кредитные организации и РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:58

2023-06-15T15:58

2023-06-15T15:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Существует риск возникновения рецессии в США в конце 2023 или в начале 2024 годов, она не затронет крупные банки, но повлияет на средние кредитные организации и страховщиков, рассказал РИА Новости в интервью в рамках ПМЭФ главный экономист ВЭБ Андрей Клепач. "Если говорить в целом о рисках, то вероятность рецессии в американской экономике большая, но это, скорее, конец 2023 года - начало 2024 года. Не думаю, что это затронет крупные банки, но средние банки и страховой бизнес понесут свои потери", - отметил собеседник агентства. Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов. Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику - Германию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230608/euro-1876972523.html

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