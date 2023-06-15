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"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой"

"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой" - РИА Новости, 15.06.2023

"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой"

Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:36

2023-06-15T04:36

2023-06-15T07:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Пока замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию – нынешняя рецессия не очень напоминает те, которые мы видели в последние полвека. Более того, некоторые регионы, скорее всего, ее практически не заметят", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Сейчас в мировой экономике существуют сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов. Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику - Германию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, сша, европа, германия, эксперт ра, credit suisse