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"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой" - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:36 15.06.2023 (обновлено: 07:08 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/retsessiya-1878204825.html
"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой"
"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой" - РИА Новости, 15.06.2023
"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой"
Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:36
2023-06-15T07:08
пмэф-2023
экономика
сша
европа
германия
эксперт ра
credit suisse
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Пока замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию – нынешняя рецессия не очень напоминает те, которые мы видели в последние полвека. Более того, некоторые регионы, скорее всего, ее практически не заметят", - сказала она в кулуарах ПМЭФ. Сейчас в мировой экономике существуют сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов. Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику - Германию. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, сша, европа, германия, эксперт ра, credit suisse
ПМЭФ-2023, Экономика, США, Европа, Германия, Эксперт РА, Credit Suisse
"Эксперт РА" считает, что рецессия в мировой экономике будет "мягкой"

"Эксперт РА": рецессия в мировой экономике идет по мягкому сценарию

© Фото : "Эксперт РА"Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова
Глава рейтингового агентства Эксперт РА Марина Чекурова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : "Эксперт РА"
Глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию, некоторые регионы мира вряд ли заметят рецессию, прокомментировала РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
«
"Пока замедление мировой экономики идет по достаточно мягкому сценарию – нынешняя рецессия не очень напоминает те, которые мы видели в последние полвека. Более того, некоторые регионы, скорее всего, ее практически не заметят", - сказала она в кулуарах ПМЭФ.
Сейчас в мировой экономике существуют сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций, а также растут проблемы с обслуживанием кредитов.
Кроме того, в ряде развитых стран снижаются темпы роста экономики, или они вовсе вошли в рецессию, как это произошло в первом квартале текущего года с зоной евро, включая крупнейшую европейскую экономику - Германию.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаСШАЕвропаГерманияЭксперт РАCredit Suisse
 
 
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