https://ria.ru/20230615/rets-1878472670.html
Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом
Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом - РИА Новости, 15.06.2023
Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом
Российским и китайским компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом, заявил в ходе бизнес-диалога "Россия–Китай" на ПМЭФ-2023... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:52
2023-06-15T20:52
2023-06-15T20:52
пмэф-2023
россия
китай
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российским и китайским компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом, заявил в ходе бизнес-диалога "Россия–Китай" на ПМЭФ-2023 директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко."Сейчас нашим компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом. Например, зачастую не используются простые мессенджеры, которые популярны в Китае, но о них не знают в России - и наоборот. В свою очередь, Российский экспортный центр рассказывает компаниям, как правильно вести двусторонний бизнес, погружает их в культурные и бизнес-особенности стран", - отметил Прохоренко.По его словам, деловой коммуникации очень помогают международные мероприятия, например, форумы, посвященные российско-китайским взаимоотношениям.Прохоренко добавил, что в октябре в Москве состоится международный экспортный форум "Сделано в России", где будут обсуждаться самые важные вопросы экспорта, в том числе и развитие российско-китайских отношений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, китай, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Россия, Китай, Российский экспортный центр (РЭЦ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российским и китайским компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом, заявил в ходе бизнес-диалога "Россия–Китай" на ПМЭФ-2023 директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко.
"Сейчас нашим компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом. Например, зачастую не используются простые мессенджеры, которые популярны в Китае, но о них не знают в России - и наоборот. В свою очередь, Российский экспортный центр рассказывает компаниям, как правильно вести двусторонний бизнес, погружает их в культурные и бизнес-особенности стран", - отметил Прохоренко.
Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ
По его словам, деловой коммуникации очень помогают международные мероприятия, например, форумы, посвященные российско-китайским взаимоотношениям.
Прохоренко добавил, что в октябре в Москве состоится международный экспортный форум "Сделано в России", где будут обсуждаться самые важные вопросы экспорта, в том числе и развитие российско-китайских отношений.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.