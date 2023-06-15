https://ria.ru/20230615/rets-1878472670.html

Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом

Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом - РИА Новости, 15.06.2023

Бизнесу РФ и Китая не хватает знаний по прямой коммуникации друг с другом

Российским и китайским компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом, заявил в ходе бизнес-диалога "Россия–Китай" на ПМЭФ-2023... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:52

2023-06-15T20:52

2023-06-15T20:52

пмэф-2023

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российским и китайским компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом, заявил в ходе бизнес-диалога "Россия–Китай" на ПМЭФ-2023 директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко."Сейчас нашим компаниям не хватает простых знаний по прямой коммуникации друг с другом. Например, зачастую не используются простые мессенджеры, которые популярны в Китае, но о них не знают в России - и наоборот. В свою очередь, Российский экспортный центр рассказывает компаниям, как правильно вести двусторонний бизнес, погружает их в культурные и бизнес-особенности стран", - отметил Прохоренко.По его словам, деловой коммуникации очень помогают международные мероприятия, например, форумы, посвященные российско-китайским взаимоотношениям.Прохоренко добавил, что в октябре в Москве состоится международный экспортный форум "Сделано в России", где будут обсуждаться самые важные вопросы экспорта, в том числе и развитие российско-китайских отношений.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/rets-1878472351.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, китай, российский экспортный центр (рэц)