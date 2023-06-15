Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-президент АО "РЭЦ" Станислав Георгиевский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Вице-президент АО "РЭЦ" Станислав Георгиевский на ПМЭФ-2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. С начала 2022 года при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и инструментов региональных властей порядка 3 тысяч отечественных экспортеров установили деловые отношения с новыми партнерами на выставках и бизнес-миссиях в дружественных странах, рассказал на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
"Исторически сложилось так, что почти половина российских экспортеров взаимодействовали со странами Европы и Северной Америки. Так, в 2021 году из 55 тысяч компаний, которые вели внешнеэкономическую деятельность, 20 тысяч экспортировали в этом направлении. И полтора года назад перед нами появилась главная задача: помочь бизнесу найти партнеров на альтернативных рынках", - рассказал Георгиевский.
Он отметил, что Российский экспортный центр и Центры поддержки экспорта, которые работают в регионах, "организовали в эти страны многие десятки выставок и бизнес-миссий, на которых порядка 3000 наших производителей смогли найти контакты и новых партнеров по бизнесу".