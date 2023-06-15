https://ria.ru/20230615/rets-1878472351.html

Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ

Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ - РИА Новости, 15.06.2023

Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ

С начала 2022 года при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и инструментов региональных властей порядка 3 тысяч отечественных экспортеров... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:50

2023-06-15T20:50

2023-06-15T20:50

пмэф-2023

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. С начала 2022 года при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и инструментов региональных властей порядка 3 тысяч отечественных экспортеров установили деловые отношения с новыми партнерами на выставках и бизнес-миссиях в дружественных странах, рассказал на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский."Исторически сложилось так, что почти половина российских экспортеров взаимодействовали со странами Европы и Северной Америки. Так, в 2021 году из 55 тысяч компаний, которые вели внешнеэкономическую деятельность, 20 тысяч экспортировали в этом направлении. И полтора года назад перед нами появилась главная задача: помочь бизнесу найти партнеров на альтернативных рынках", - рассказал Георгиевский.Он отметил, что Российский экспортный центр и Центры поддержки экспорта, которые работают в регионах, "организовали в эти страны многие десятки выставок и бизнес-миссий, на которых порядка 3000 наших производителей смогли найти контакты и новых партнеров по бизнесу".

https://ria.ru/20230615/rets-1878470958.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)