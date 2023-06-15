Рейтинг@Mail.ru
Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
20:50 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rets-1878472351.html
Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ
Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ - РИА Новости, 15.06.2023
Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ
С начала 2022 года при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и инструментов региональных властей порядка 3 тысяч отечественных экспортеров... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:50
2023-06-15T20:50
пмэф-2023
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878471370_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_891409846083ab95f359c5e5f2d2ae4c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. С начала 2022 года при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и инструментов региональных властей порядка 3 тысяч отечественных экспортеров установили деловые отношения с новыми партнерами на выставках и бизнес-миссиях в дружественных странах, рассказал на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский."Исторически сложилось так, что почти половина российских экспортеров взаимодействовали со странами Европы и Северной Америки. Так, в 2021 году из 55 тысяч компаний, которые вели внешнеэкономическую деятельность, 20 тысяч экспортировали в этом направлении. И полтора года назад перед нами появилась главная задача: помочь бизнесу найти партнеров на альтернативных рынках", - рассказал Георгиевский.Он отметил, что Российский экспортный центр и Центры поддержки экспорта, которые работают в регионах, "организовали в эти страны многие десятки выставок и бизнес-миссий, на которых порядка 3000 наших производителей смогли найти контакты и новых партнеров по бизнесу".
https://ria.ru/20230615/rets-1878470958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878471370_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_c9e4ad215e089c671f8c2d1673478361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Около 3 тысяч компаний с 2022 года установили связи на рынках благодаря РЭЦ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВице-президент АО "РЭЦ" Станислав Георгиевский на ПМЭФ-2023
Вице-президент АО РЭЦ Станислав Георгиевский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вице-президент АО "РЭЦ" Станислав Георгиевский на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. С начала 2022 года при поддержке Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и инструментов региональных властей порядка 3 тысяч отечественных экспортеров установили деловые отношения с новыми партнерами на выставках и бизнес-миссиях в дружественных странах, рассказал на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
"Исторически сложилось так, что почти половина российских экспортеров взаимодействовали со странами Европы и Северной Америки. Так, в 2021 году из 55 тысяч компаний, которые вели внешнеэкономическую деятельность, 20 тысяч экспортировали в этом направлении. И полтора года назад перед нами появилась главная задача: помочь бизнесу найти партнеров на альтернативных рынках", - рассказал Георгиевский.
Врио председателя правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) Татьяна Сахарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г
Вчера, 20:44
Он отметил, что Российский экспортный центр и Центры поддержки экспорта, которые работают в регионах, "организовали в эти страны многие десятки выставок и бизнес-миссий, на которых порядка 3000 наших производителей смогли найти контакты и новых партнеров по бизнесу".
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала