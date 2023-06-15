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РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
20:44 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rets-1878470958.html
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г - РИА Новости, 15.06.2023
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:44
2023-06-15T20:44
пмэф-2023
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 врио председателя правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Татьяна Сахарова.По ее словам, это говорит о росте интереса российских компаний к рынкам региона. Также она отметила, что необходимо предпринимать меры, ведущие к формированию сбалансированного товарооборота. Это необходимо для налаживания системы расчетов в национальных валютах."Создание и локализация производств в дружественных странах, которые потом могут экспортировать эту продукцию и в Россию, и в другие государства, поможет решить проблемы сбалансированности товарооборота. РЭЦ с прошлого года поддерживает не только экспорт, но и импорт, потому что мы понимаем важность развития данного направление деятельности", - отметила Сахарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Артем Смирнов
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г

© Фото : Анатолий МедведьВрио председателя правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) Татьяна Сахарова
Врио председателя правления РОСЭКСИМБАНКа (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) Татьяна Сахарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Анатолий Медведь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 врио председателя правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Татьяна Сахарова.
По ее словам, это говорит о росте интереса российских компаний к рынкам региона. Также она отметила, что необходимо предпринимать меры, ведущие к формированию сбалансированного товарооборота. Это необходимо для налаживания системы расчетов в национальных валютах.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Вчера, 20:20
"Создание и локализация производств в дружественных странах, которые потом могут экспортировать эту продукцию и в Россию, и в другие государства, поможет решить проблемы сбалансированности товарооборота. РЭЦ с прошлого года поддерживает не только экспорт, но и импорт, потому что мы понимаем важность развития данного направление деятельности", - отметила Сахарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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