https://ria.ru/20230615/rets-1878470958.html

РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г

РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г - РИА Новости, 15.06.2023

РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:44

2023-06-15T20:44

2023-06-15T20:44

пмэф-2023

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 врио председателя правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Татьяна Сахарова.По ее словам, это говорит о росте интереса российских компаний к рынкам региона. Также она отметила, что необходимо предпринимать меры, ведущие к формированию сбалансированного товарооборота. Это необходимо для налаживания системы расчетов в национальных валютах."Создание и локализация производств в дружественных странах, которые потом могут экспортировать эту продукцию и в Россию, и в другие государства, поможет решить проблемы сбалансированности товарооборота. РЭЦ с прошлого года поддерживает не только экспорт, но и импорт, потому что мы понимаем важность развития данного направление деятельности", - отметила Сахарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)