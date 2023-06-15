https://ria.ru/20230615/rets-1878470958.html
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г - РИА Новости, 15.06.2023
РЭЦ за I квартал поддержал экспорт в ЛатАмерику больше, чем за весь 2022 г
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:44
2023-06-15T20:44
2023-06-15T20:44
пмэф-2023
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 врио председателя правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Татьяна Сахарова.По ее словам, это говорит о росте интереса российских компаний к рынкам региона. Также она отметила, что необходимо предпринимать меры, ведущие к формированию сбалансированного товарооборота. Это необходимо для налаживания системы расчетов в национальных валютах."Создание и локализация производств в дружественных странах, которые потом могут экспортировать эту продукцию и в Россию, и в другие государства, поможет решить проблемы сбалансированности товарооборота. РЭЦ с прошлого года поддерживает не только экспорт, но и импорт, потому что мы понимаем важность развития данного направление деятельности", - отметила Сахарова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) в первом квартале 2023 года поддержал экспорт в Латинскую Америку на сумму больше, чем за весь 2022 год, сообщила на сессии "Трансформация международной торговли: новые инструменты и пути развития" на ПМЭФ-2023 врио председателя правления Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Татьяна Сахарова.
По ее словам, это говорит о росте интереса российских компаний к рынкам региона. Также она отметила, что необходимо предпринимать меры, ведущие к формированию сбалансированного товарооборота. Это необходимо для налаживания системы расчетов в национальных валютах.
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"Создание и локализация производств в дружественных странах, которые потом могут экспортировать эту продукцию и в Россию, и в другие государства, поможет решить проблемы сбалансированности товарооборота. РЭЦ с прошлого года поддерживает не только экспорт, но и импорт, потому что мы понимаем важность развития данного направление деятельности", - отметила Сахарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.