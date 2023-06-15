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Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
20:17 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rets-1878464592.html
Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ
Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 15.06.2023
Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ
Каждый четвертый доллар экспорта российского АПК в 2022 году был заработан компаниями отрасли с использованием тех или иных мер поддержки Российского... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:17
2023-06-15T20:17
пмэф-2023
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Каждый четвертый доллар экспорта российского АПК в 2022 году был заработан компаниями отрасли с использованием тех или иных мер поддержки Российского экспортного центра, рассказал на сессии "Обеспечение глобальной продовольственной безопасности в современных условиях" на ПМЭФ-2023 старший вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.По его словам, с уходом с российского рынка глобальных трейдеров важность инструментов финансовой и страховой поддержки РЭЦ возросла."Мы видим изменение географии, изменение состава покупателей, которые приобретают как продукцию российского АПК, так и наши удобрения. Глобальные трейдеры, которые лидировали на этих рынках, ушли с рынка, а именно через них шли основные финансовые потоки, они занимались страхованием рисков, привлечением капитала. И, на мой взгляд, для России это большой потенциал, потому что мы получили доступ напрямую к конечному потребителю" , - сказал Гусаков.Он добавил, что "многие производители удобрений уже давно начали выстраивать свою дистрибуцию в ключевых регионах. В сельхозпроизводстве такого не было, мы предпочитали продавать все глобальным игрокам, и сейчас поставляем продукцию напрямую и обеспечиваем сами себе финансовую оболочку: расчеты, страховка от неплатежа со стороны покупателя, привлечение финансирования. И здесь важна помощь ЭКСАР и группы Российского экспортного центра".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика
ПМЭФ-2023, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика

Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкCтарший вице-президент, АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков
Cтарший вице-президент, АО Российский экспортный центр Никита Гусаков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Cтарший вице-президент, АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Каждый четвертый доллар экспорта российского АПК в 2022 году был заработан компаниями отрасли с использованием тех или иных мер поддержки Российского экспортного центра, рассказал на сессии "Обеспечение глобальной продовольственной безопасности в современных условиях" на ПМЭФ-2023 старший вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.
По его словам, с уходом с российского рынка глобальных трейдеров важность инструментов финансовой и страховой поддержки РЭЦ возросла.
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"Мы видим изменение географии, изменение состава покупателей, которые приобретают как продукцию российского АПК, так и наши удобрения. Глобальные трейдеры, которые лидировали на этих рынках, ушли с рынка, а именно через них шли основные финансовые потоки, они занимались страхованием рисков, привлечением капитала. И, на мой взгляд, для России это большой потенциал, потому что мы получили доступ напрямую к конечному потребителю" , - сказал Гусаков.
Он добавил, что "многие производители удобрений уже давно начали выстраивать свою дистрибуцию в ключевых регионах. В сельхозпроизводстве такого не было, мы предпочитали продавать все глобальным игрокам, и сейчас поставляем продукцию напрямую и обеспечиваем сами себе финансовую оболочку: расчеты, страховка от неплатежа со стороны покупателя, привлечение финансирования. И здесь важна помощь ЭКСАР и группы Российского экспортного центра".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономика
 
 
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