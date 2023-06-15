https://ria.ru/20230615/rets-1878464592.html

Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ

Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ - РИА Новости, 15.06.2023

Каждый 4 доллар экспорта АПК РФ в 2022 год был заработан при поддержке РЭЦ

Каждый четвертый доллар экспорта российского АПК в 2022 году был заработан компаниями отрасли с использованием тех или иных мер поддержки Российского... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:17

2023-06-15T20:17

2023-06-15T20:17

пмэф-2023

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Каждый четвертый доллар экспорта российского АПК в 2022 году был заработан компаниями отрасли с использованием тех или иных мер поддержки Российского экспортного центра, рассказал на сессии "Обеспечение глобальной продовольственной безопасности в современных условиях" на ПМЭФ-2023 старший вице-президент Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.По его словам, с уходом с российского рынка глобальных трейдеров важность инструментов финансовой и страховой поддержки РЭЦ возросла."Мы видим изменение географии, изменение состава покупателей, которые приобретают как продукцию российского АПК, так и наши удобрения. Глобальные трейдеры, которые лидировали на этих рынках, ушли с рынка, а именно через них шли основные финансовые потоки, они занимались страхованием рисков, привлечением капитала. И, на мой взгляд, для России это большой потенциал, потому что мы получили доступ напрямую к конечному потребителю" , - сказал Гусаков.Он добавил, что "многие производители удобрений уже давно начали выстраивать свою дистрибуцию в ключевых регионах. В сельхозпроизводстве такого не было, мы предпочитали продавать все глобальным игрокам, и сейчас поставляем продукцию напрямую и обеспечиваем сами себе финансовую оболочку: расчеты, страховка от неплатежа со стороны покупателя, привлечение финансирования. И здесь важна помощь ЭКСАР и группы Российского экспортного центра".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика