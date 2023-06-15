https://ria.ru/20230615/rets-1878325199.html

РЭЦ и Подмосковье интегрируют услуги для бизнеса на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ и Подмосковье интегрируют услуги для бизнеса на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.06.2023

РЭЦ и Подмосковье интегрируют услуги для бизнеса на платформе "Мой экспорт"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Московской области интегрируют все экспортные услуги для бизнеса на платформе "Мой экспорт",... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:45

2023-06-15T13:45

2023-06-15T14:25

пмэф-2023

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Московской области интегрируют все экспортные услуги для бизнеса на платформе "Мой экспорт", объединение информационных систем позволит получать федеральные и региональные меры поддержки в одном окне, первый этап интеграции планируется запустить к 1 августа 2023 года, соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2023 гендиректор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Мы хотим создать для экспортеров аналог "Госуслуг", чтобы в одном месте были доступны любые меры поддержки и услуги, которые предоставляют региональные власти, Российский экспортный центр, министерства и другие организации. Чтобы не было беготни по разным офисам и лишней головной боли. Хочу поблагодарить Московскую область за активность и совместную работу. Этот проект - лишь первый шаг. Уже к концу года к нам присоединятся другие регионы, и бизнес сможет на платформе "Мой экспорт" найти единый список услуг от своих регионов и органов, которые помогают компаниям решать любые экспортные задачи", - сказала Никишина."Важный проект. Мы всегда говорим о том, что услуги для жителей, для бизнеса должны быть максимально удобными, а их получение занимать минимум времени. Должна быть одна точка входа, зашел и все сразу получил - без очередей, бумажной волокиты. Сейчас на платформе "Мой экспорт" есть федеральные меры поддержки, но скоро туда будут загружены и все подмосковные меры, направленные на продвижение товаров и услуг на внешние рынки, чтобы предпринимателям было удобнее получать информацию и государственные услуги. Рассчитываем, что наш совместный проект с РЭЦ по интеграции двух систем позволит вовлекать в экспортную деятельность все больше субъектов МСП из Московской области. Это более 1 тысячи компаний в год", - отметил Воробьев.На ПМЭФ-2023 также состоялась презентация проекта Московской области и РЭЦ по интеграции информационных систем. Руководство компании "Томаки", которая является лидером рынка производства продуктов питания японской и паназитской кухни, отметило, что им очень помогли федеральные меры поддержки, доступные в том числе в цифре. "Томаки" выставляет свою продукцию в шоу-румах АПК во Вьетнаме и ОАЭ, которые организует Российский экспортный центр."Коллаборация правительства Московской области и РЭЦ позволит таким предпринимателям, как я, не потеряться в этом океане мер поддержки, а найти нужные именно мне услуги в одном месте. Например, я могу прямо из офиса в Люберцах, не вставая со своего кресла, отыскать себе новых партнеров за рубежом. Я просто захожу на портал invest.mosreg и по удобному переходу через баннер на главной странице попадаю на перечень мер поддержки. Здесь будут отображаться как меры поддержки экспорта со стороны Мособласти, так и со стороны РЭЦ. Мне не нужно искать другие страницы", - сказал бенефициар ООО "Томаки" Андрей Белянин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html

https://ria.ru/20230615/rets-1878323332.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц)