https://ria.ru/20230615/rets-1878323332.html
РЭЦ и Тульская область помогут тульским компаниям выходить на экспорт
РЭЦ и Тульская область помогут тульским компаниям выходить на экспорт - РИА Новости, 15.06.2023
РЭЦ и Тульская область помогут тульским компаниям выходить на экспорт
Количество МСП-экспортеров за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 57%, а общее количество наиболее подготовленных к... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:40
2023-06-15T13:40
2023-06-15T17:46
российский экспортный центр (рэц)
россия
вероника никишина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество МСП-экспортеров за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 57%, а общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина (входит в группу ВЭБ.РФ)."Общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, и почти половина из них уже являются экспортерами. В 2022 году в России количество МСП-экспортеров превысило 62,5 тысячи. Это абсолютный рекорд, а прирост относительно 2021 года составил более 13%. Нам важно увеличивать их количество чемпионов и дать им весь необходимый инструментарий для того, чтобы они смогли добиваться новых высот", - сказала Никишина.По ее словам, есть несколько основных направлений работы для решения этой задачи: это системность, которая достигается синергией работы институтов развития и региональных властей, которые не конкурируют за клиента, а работают вместе; это цифровые решения, которые помогают МСП заменить свой штат сотрудников, которые делают бумажную работу, на цифровые сервисы, в том числе на цифровой платформе "Мой экспорт".Никишина добавила, что важны также география поддержки, в том числе количество выставок, в которых участвуют МСП и с поддержкой РЭЦ на стендах Made in Russia, и с поддержкой регионов, а также логистика, которая критически важна для МСП, чтобы себестоимость доставки не убила все выгоды от экспортной сделки.
https://ria.ru/20230615/nagrazhdenie-1878296023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Вероника Никишина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Количество МСП-экспортеров за время действия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выросло на 57%, а общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, рассказала на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина (входит в группу ВЭБ.РФ).
"Общее количество наиболее подготовленных к экспорту МСП-компаний сейчас составляет менее 150 тысяч на всю страну, и почти половина из них уже являются экспортерами. В 2022 году в России
количество МСП-экспортеров превысило 62,5 тысячи. Это абсолютный рекорд, а прирост относительно 2021 года составил более 13%. Нам важно увеличивать их количество чемпионов и дать им весь необходимый инструментарий для того, чтобы они смогли добиваться новых высот", - сказала Никишина.
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По ее словам, есть несколько основных направлений работы для решения этой задачи: это системность, которая достигается синергией работы институтов развития и региональных властей, которые не конкурируют за клиента, а работают вместе; это цифровые решения, которые помогают МСП заменить свой штат сотрудников, которые делают бумажную работу, на цифровые сервисы, в том числе на цифровой платформе "Мой экспорт".
Никишина добавила, что важны также география поддержки, в том числе количество выставок, в которых участвуют МСП и с поддержкой РЭЦ на стендах Made in Russia, и с поддержкой регионов, а также логистика, которая критически важна для МСП, чтобы себестоимость доставки не убила все выгоды от экспортной сделки.