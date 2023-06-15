https://ria.ru/20230615/resurs-1878248144.html

NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса

NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса - РИА Новости, 15.06.2023

NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса

США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, пишет The New York Times. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:41

2023-06-15T10:41

2023-06-15T11:49

сша

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, пишет The New York Times."Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с "Росатомом", — говорится в публикации.Несмотря на стремление Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой, американские компании продолжают платить примерно по миллиарду долларов в год за российское ядерное топливо, отмечает автор. По его словам, из России импортируется примерно треть обогащенного урана, необходимого США.При этом зависимость Соединенных Штатов от ядерной энергетики будет расти, поскольку власти настроены на снижение зависимости от ископаемого топлива, продолжает автор. Но ни одна американская компания не обогащает уран — этим занимается лишь европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в Огайо, остальное поступает из европейских стран.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868215064.html

сша

россия

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сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"