https://ria.ru/20230615/resurs-1878248144.html
NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса
NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса - РИА Новости, 15.06.2023
NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса
США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, пишет The New York Times. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:41
2023-06-15T10:41
2023-06-15T11:49
сша
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, пишет The New York Times."Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с "Росатомом", — говорится в публикации.Несмотря на стремление Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой, американские компании продолжают платить примерно по миллиарду долларов в год за российское ядерное топливо, отмечает автор. По его словам, из России импортируется примерно треть обогащенного урана, необходимого США.При этом зависимость Соединенных Штатов от ядерной энергетики будет расти, поскольку власти настроены на снижение зависимости от ископаемого топлива, продолжает автор. Но ни одна американская компания не обогащает уран — этим занимается лишь европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в Огайо, остальное поступает из европейских стран.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868215064.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
США, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
NYT: США платят России миллиарды ради одного важного ресурса
NYT: атомная энергетика США продолжает зависеть от российского ядерного топлива
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
США не могут отказаться от поставок обогащенного урана из России, пишет The New York Times
.
"Потребуется более десяти лет, чтобы произвести объемы, способные конкурировать с "Росатомом", — говорится в публикации.
Несмотря на стремление Вашингтона разорвать экономические связи с Москвой, американские компании продолжают платить примерно по миллиарду долларов в год за российское ядерное топливо, отмечает автор. По его словам, из России импортируется примерно треть обогащенного урана, необходимого США.
При этом зависимость Соединенных Штатов от ядерной энергетики будет расти, поскольку власти настроены на снижение зависимости от ископаемого топлива, продолжает автор. Но ни одна американская компания не обогащает уран — этим занимается лишь европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды), у которого есть предприятие в Огайо, остальное поступает из европейских стран.
Россия продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, заявил Путин