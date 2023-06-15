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Страны Запада поставят Украине сотни ракет ПВО
Страны Запада поставят Украине сотни ракет ПВО - РИА Новости, 15.06.2023
Страны Запада поставят Украине сотни ракет ПВО
Дания, Нидерланды, США и Британия поставят Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряженные с ними системы, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:19
2023-06-15T16:19
2023-06-15T16:23
специальная военная операция на украине
дания
нидерланды
сша
украина
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дания, Нидерланды, США и Британия поставят Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряженные с ними системы, говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте британского правительства."Министерства обороны Дании, Нидерландов, Великобритании и США сегодня объявили о том, что они объединяют свои усилия для поставки высокоприоритетного оборудования противовоздушной обороны на Украину... В рамках этой инициативы будут поставлены сотни ракет ПВО малой и средней дальности и сопряженные с ними системы", - говорится в сообщении.Отмечается, что поставка вооружения уже началась и должна завершиться в течение нескольких недель.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
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дания, нидерланды, сша, украина, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Дания, Нидерланды, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Страны Запада поставят Украине сотни ракет ПВО
Дания, Нидерланды, США и Британия поставят Украине ракеты ПВО малой и средней дальности