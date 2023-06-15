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Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 15.06.2023
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14:18 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/raketa-1878337311.html
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 15.06.2023
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:18
2023-06-15T14:18
в мире
япония
южная корея
японское море
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ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР.В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске.
https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877476264.html
япония
южная корея
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в мире, япония, южная корея, японское море
В мире, Япония, Южная Корея, Японское море
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии

В Японии заявили, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.
Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР.
В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения
11 июня, 09:34
 
В миреЯпонияЮжная КореяЯпонское море
 
 
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