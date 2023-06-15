https://ria.ru/20230615/raketa-1878337311.html

Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии

Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 15.06.2023

Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии

Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:18

2023-06-15T14:18

2023-06-15T14:18

в мире

япония

южная корея

японское море

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ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР.В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске.

https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877476264.html

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японское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, южная корея, японское море