https://ria.ru/20230615/raketa-1878337311.html
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии - РИА Новости, 15.06.2023
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:18
2023-06-15T14:18
2023-06-15T14:18
в мире
япония
южная корея
японское море
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ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. Выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии.Ранее в четверг министерство обороны Японии вынесло предупреждение о вероятном ракетном пуске КНДР.В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.При канцелярии премьер-министра Японии был создан штаб по сбору и анализу информации о вероятном пуске.
https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877476264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, южная корея, японское море
В мире, Япония, Южная Корея, Японское море
Выпущенная Северной Кореей ракета уже упала, заявили в Японии
В Японии заявили, что выпущенная, предположительно, КНДР ракета уже упала