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Компания SR Space первой в России запустит в космос частную ракету - РИА Новости, 15.06.2023
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10:50 15.06.2023 (обновлено: 11:55 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/raketa-1878250883.html
Компания SR Space первой в России запустит в космос частную ракету
Компания SR Space первой в России запустит в космос частную ракету - РИА Новости, 15.06.2023
Компания SR Space первой в России запустит в космос частную ракету
SR Space вместе с холдингом Т1 планируют первыми среди российских частных компаний запустить ракету за верхнюю границу атмосферы — линию Кармана, следует из... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:50
2023-06-15T11:55
пмэф-2023
космос - риа наука
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. SR Space вместе с холдингом Т1 планируют первыми среди российских частных компаний запустить ракету за верхнюю границу атмосферы — линию Кармана, следует из пресс-релиза. "Российская частная космическая компания SR Space совместно с российским ИТ-холдингом Т1 осуществят первый в России запуск суборбитальной ракеты частной компании на высоту более 100 километров. Соглашение о разработке ракеты-носителя и его запуске было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума — 2023", — говорится в сообщении. В компании уточнили, что запланировали запуск на конец этого года. Предполагается вывести на высоту более 100 километров передатчик сигнала. Достигнув точки назначения, он отправит на землю сигнал, который примут беспилотники, созданные SR Space. По словам разработчиков, это нужно для отработки взаимодействия с беспилотными летательными системами, тестирования технологии дистанционного управления ими и полета роем в автоматическом режиме. "Мы решили отказаться от промежуточных пусков и сфокусироваться уже на готовом изделии. В последнее время нам пришлось ускориться и трансформировать свой бизнес, поэтому мы переходим к коммерческим пускам на год раньше, чем планировали, из-за быстро растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос", — приводит пресс-служба слова гендиректора SR Space Олега Мансурова. Запуск совершат с применением технологий, разработанных Т1. Мансуров отметил, что сотрудничество с ИТ-холдингом позволит перейти на отечественное программное обеспечение, что удешевит разработку новых продуктов. "Полученные в ходе полета данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них. Это может стать новым стандартом в секторе коммерческой транспортировки грузов в космос", — цитирует пресс-служба гендиректора Т1 Игоря Калганова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20221117/sputnik-1832166642.html
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космос - риа наука, россия
ПМЭФ-2023, Космос - РИА Наука, Россия
Компания SR Space первой в России запустит в космос частную ракету

SR Space хочет первой среди частных компаний в России запустить ракету за линию Кармана

© Фото : Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПодписания, ПМЭФ-2023
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© Фото : Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. SR Space вместе с холдингом Т1 планируют первыми среди российских частных компаний запустить ракету за верхнюю границу атмосферы — линию Кармана, следует из пресс-релиза.
"Российская частная космическая компания SR Space совместно с российским ИТ-холдингом Т1 осуществят первый в России запуск суборбитальной ракеты частной компании на высоту более 100 километров. Соглашение о разработке ракеты-носителя и его запуске было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума — 2023", — говорится в сообщении.
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В компании уточнили, что запланировали запуск на конец этого года. Предполагается вывести на высоту более 100 километров передатчик сигнала. Достигнув точки назначения, он отправит на землю сигнал, который примут беспилотники, созданные SR Space.
По словам разработчиков, это нужно для отработки взаимодействия с беспилотными летательными системами, тестирования технологии дистанционного управления ими и полета роем в автоматическом режиме.
"Мы решили отказаться от промежуточных пусков и сфокусироваться уже на готовом изделии. В последнее время нам пришлось ускориться и трансформировать свой бизнес, поэтому мы переходим к коммерческим пускам на год раньше, чем планировали, из-за быстро растущего спроса на вывод космических аппаратов в космос", — приводит пресс-служба слова гендиректора SR Space Олега Мансурова.
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Запуск совершат с применением технологий, разработанных Т1. Мансуров отметил, что сотрудничество с ИТ-холдингом позволит перейти на отечественное программное обеспечение, что удешевит разработку новых продуктов.
"Полученные в ходе полета данные в перспективе откроют возможность доставлять на околоземную орбиту малые космические аппараты и/или группировки из них. Это может стать новым стандартом в секторе коммерческой транспортировки грузов в космос", — цитирует пресс-служба гендиректора Т1 Игоря Калганова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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