https://ria.ru/20230615/rabota-1878401687.html

Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом

Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом

Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:07

2023-06-15T17:07

2023-06-15T17:07

россия

алжир (республика)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878392084_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_b3b3f1c82de449daf0fbed7c5eff6cc1.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... Заявляют следующее... В области борьбы с терроризмом и преступностью: ... усиление взаимодействия и обмена опытом и информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе об источниках их финансирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878395360.html

россия

алжир (республика)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алжир (республика), в мире