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Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом - РИА Новости, 15.06.2023
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17:07 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/rabota-1878401687.html
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом
Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:07
2023-06-15T17:07
россия
алжир (республика)
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... Заявляют следующее... В области борьбы с терроризмом и преступностью: ... усиление взаимодействия и обмена опытом и информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе об источниках их финансирования", - говорится в сообщении.
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россия, алжир (республика), в мире
Россия, Алжир (республика), В мире
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом

Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... Заявляют следующее... В области борьбы с терроризмом и преступностью: ... усиление взаимодействия и обмена опытом и информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе об источниках их финансирования", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Россия и Алжир будут углублять военное сотрудничество
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