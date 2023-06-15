https://ria.ru/20230615/rabota-1878401687.html
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом
Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:07
2023-06-15T17:07
2023-06-15T17:07
россия
алжир (республика)
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... Заявляют следующее... В области борьбы с терроризмом и преступностью: ... усиление взаимодействия и обмена опытом и информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе об источниках их финансирования", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алжир (республика), в мире
Россия, Алжир (республика), В мире
Россия и Алжир усилят работу в сфере борьбы с терроризмом
Россия и Алжир планируют усилить работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом