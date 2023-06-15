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Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 15.06.2023 (обновлено: 14:10 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pvo-1878331499.html
Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов
Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов - РИА Новости, 15.06.2023
Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов
Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:02
2023-06-15T14:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 25 украинских дронов и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области", - сообщили в сводке военного ведомства.Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230615/ataki-1878329817.html
россия
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россия, донецкая народная республика, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-27, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-27 и уничтожили 25 беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 25 украинских дронов и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области", - сообщили в сводке военного ведомства.
Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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