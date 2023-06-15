https://ria.ru/20230615/pvo-1878331499.html

Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов

Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов - РИА Новости, 15.06.2023

Российские средства ПВО за сутки сбили 25 украинских дронов

Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:02

2023-06-15T14:02

2023-06-15T14:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

су-27

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 25 украинских дронов и пять снарядов РСЗО Himars и "Ураган" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области", - сообщили в сводке военного ведомства.Всего в спецоперации было уничтожено 444 украинских военных самолета, 238 вертолетов, 4630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9994 танка и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230615/ataki-1878329817.html

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность