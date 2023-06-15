https://ria.ru/20230615/putin-1878459970.html

Песков отреагировал на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным

Песков отреагировал на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным - РИА Новости, 15.06.2023

Песков отреагировал на слова Макрона и Шольца о планах поговорить с Путиным

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:50

2023-06-15T19:50

2023-06-15T20:04

россия

олаф шольц

эммануэль макрон

франция

германия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, заявляя о планах телефонных разговоров с Владимиром Путиным, говорят скорее о гипотетическом намерении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет. Никаких. Я думаю, что и господин Шольц, и господин Макрон, они неоднократно об этом заявляли. Конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении", - сказал он Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью у себя в телеграм-канале.Лидеры стран должны общаться друг с другом даже в самые тяжелые времена, это нормальный атрибут международных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин переговорить с немецким коллегой Олафом Шольцем."Общаться друг с другом, несмотря ни на что, это абсолютно нормальный атрибут международных отношений. Даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств - это нормальная вещь. Может быть даже было бы хорошо, если бы такое общение состоялось, чтобы из первоисточника узнать нашу позицию. Может быть хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы у себя в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230613/sholts-1877824728.html

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россия, олаф шольц, эммануэль макрон, франция, германия